Не просто размытое пятно. Комплекс ALMA сделал снимок в самом высоком разрешении в истории (фото)

Исследователи говорят, что сетка радиотелескопов теперь может рассмотреть автобус, припаркованный на Луне.

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Комплекс радиотелескопов Большая миллиметровая матрица Атакамы (ALMA), которая расположена в пустыне Атакама в Чили, недавно сделал снимок с самым высоким разрешением за всю историю. На нем изображена звезда на заключительной стадии эволюции, пишет Space.com.

Отмечается, что в комплекс ALMA входит 66 радиотелескопов. Последний объект наблюдения, а также снимок с самым высоким разрешением, представляет собой звезду под названием R Leporis. Она расположена в галактике Млечный Путь, примерно в 1350 световых годах от Земли.

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"Такое замечательно достижение в области изображений с высоким разрешением стало возможным благодаря расширенным возможностям ALMA. Полученный снимок знаменует собой важную веху в исследовании Вселенной", — говорит ведущий автор исследования Есихару Асаки.

Исследователи разработали новую технику калибровки Фото: ESO/NAOJ/NRAO

Для того, чтобы сделать этот снимок, исследователи разработали новую технику калибровки, названную методом "полоса к полосе". Такая стратегия может компенсировать атмосферные колебания за счет наблюдений в низкочастотных радиоволнах, в то время как за самой целью наблюдают с помощью высокочастотных радиоволн.

"Беспрецедентный снимок, сделанный с помощью междиапазонного метода, довел возможности ALMA до абсолютного предела, открыв новое окно для астрофизики. Это позволяет астрономам исследовать явления с точностью, которая когда-то была за пределами нашей досягаемости", — отмечает заместитель менеджера Североамериканского регионального центра ALMA и член научной группы Антонио Хейлс.

По словам ученых, междиапазонный метод значительно расширяет высокочастотные возможности ALMA, позволяя телескопу видеть объекты, сравнимые с автобусом, припаркованным на поверхности Луны.

При таком разрешении ALMA наблюдала субмиллиметровое излучение с поверхности звезды, которое показано оранжевым цветом, а также яркую кольцеобразную структуру газа, вырывающуюся из звезды в окружающее пространство (синий цвет). Предыдущие наблюдения R Leporis не имели достаточно высокого разрешения, чтобы различить положение двух выбросов.

"Успех наблюдений с высоким разрешением Band 10 демонстрирует нашу приверженность инновациям и укрепляет позиции ALMA как лидера в области астрономических открытий. Мы воодушевлены новыми возможностями для научного сообщества", — сказал Асаки в своем заявлении.

Напомним, ученые запечатлели момент, когда начинают формироваться планеты. Наземный телескоп ALMA сделал снимок протопланетного диска, в котором вскоре сформируются новые планеты.