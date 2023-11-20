Не просто розмита пляма. Комплекс ALMA зробив знімок із найвищою якістю в історії (фото)

Дослідники кажуть, що сітка радіотелескопів тепер може розглянути автобус, припаркований на Місяці.

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Комплекс радіотелескопів Велика міліметрова матриця Атаками (ALMA), яка розташована в пустелі Атакама в Чилі, нещодавно зробив знімок із найвищою роздільною здатністю за всю історію. На ньому зображена зірка на завершальній стадії еволюції, пише Space.com.

Зазначається, що в комплекс ALMA входить 66 радіотелескопів. Останній об'єкт спостереження, а також знімок із найвищою роздільною здатністю, являє собою зірку під назвою R Leporis. Вона розташована в галактиці Чумацький Шлях, приблизно за 1350 світлових років від Землі.

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"Таке чудове досягнення в галузі зображень з високою роздільною здатністю стало можливим завдяки розширеним можливостям ALMA. Отриманий знімок знаменує собою важливу віху в дослідженні Всесвіту", — говорить провідний автор дослідження Есіхару Асакі.

Дослідники розробили нову техніку калібрування Фото: звезда R Leporis

Для того, щоб зробити цей знімок, дослідники розробили нову техніку калібрування, названу методом "смуга до смуги". Така стратегія може компенсувати атмосферні коливання за рахунок спостережень у низькочастотних радіохвилях, у той час як за самою метою спостерігають за допомогою високочастотних радіохвиль.

"Безпрецедентний знімок, зроблений за допомогою міждіапазонного методу, довів можливості ALMA до абсолютної межі, відкривши нове вікно для астрофізики. Це дає змогу астрономам досліджувати явища з точністю, що колись була поза межами нашої досяжності", — зазначає заступник менеджера Північноамериканського регіонального центру ALMA і член наукової групи Антоніо Хейлс.

За словами вчених, міждіапазонний метод значно розширює високочастотні можливості ALMA, даючи змогу телескопу бачити об'єкти, які можна порівняти з автобусом, припаркованим на поверхні Місяця.

За такої роздільної здатності ALMA спостерігала субміліметрове випромінювання з поверхні зірки, що показано помаранчевим кольором, а також яскраву кільцеподібну структуру газу, що виривається із зірки в навколишній простір (синій колір). Попередні спостереження R Leporis не мали достатньо високої роздільної здатності, щоб розрізнити положення двох викидів.

"Успіх спостережень з високою роздільною здатністю Band 10 демонструє нашу прихильність до інновацій і зміцнює позиції ALMA як лідера в галузі астрономічних відкриттів. Ми натхнені новими можливостями для наукової спільноти", — сказав Асакі у своїй заяві.

Нагадаємо, вчені зафіксували момент, коли починають формуватися планети. Наземний телескоп ALMA зробив знімок протопланетного диска, в якому незабаром сформуються нові планети.