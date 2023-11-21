Месть через столетия. Ученые предлагают людям есть то, что веками досаждало морякам в море

Исследователи считают, что корабельные черви в действительности могут стать отличным альтернативным источником пищи для человечества.

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Годами корабельные черви, известные науке как терединиды, досаждали морякам, вгрызаясь в корпуса деревянных кораблей и лодок и разрушая их. С тех пор прошли столетия, но теперь, похоже, люди, смогут отплатить вредителям той же монетой, пишет New Atlas.

Дело в том, что на самом деле корабельные черви являются разновидностью двустворчатых моллюсков. Ученым известно, что они связаны с моллюсками, мидиями и устрицами, однако большую часть своей жизни они проводят в древесине, которую они едят. Древесина защищает их от окружающего мира, а потому у этих моллюсков есть лишь крохотная раковина на передней части тела, которая помогает им сверлить древесину.

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Теперь исследователи считают, что корабельные черви в действительности могут стать отличным источником пищи для людей. Например, на Филиппинах этих моллюсков уже собирают в дикой природе, а затем продают в качестве деликатеса. Те, кто пробовал корабельных червей, говорят, что по вкусу они напоминают устриц.

К дискуссии об использовании корабельных червей в качестве пищи для человека присоединились и ученые. Например, по мнению исследователей из Плимута и Кембриджа, корабельные черви содержат гораздо больше витамина В12, чем любой другой моллюск. Однако это не единственное их достоинство: корабельные черви растут значительно быстрее, чем любые другие двустворчатые моллюски, поскольку им не нужно тратить энергию на строительство раковины. Всего за полгода они достигают около 30 сантиметров в длину, тогда как мидиям или устрицам может потребоваться около 2 лет, чтобы достичь размеров, пригодных для сбора урожая.

Исходя из всех тих преимуществ, команда под руководством доктора Рубена Шипвея из Университета Плимута и доктора Дэвида Уиллера из Кембриджского университета разработала первую в мире модульную систему для выращивания корабельных червей в местах, удаленных от моря. Таким образом океан не будет загрязнен "отходами" выращивания корабельных червей, что является экологической проблемой для морских рыбных ферм.

Партия молодых корабельных червей – собранные взрослые особи достигают в длину 30 см Фото: University of Plymouth

Фермы для выращивания этих двустворчатых моллюсков представляют собой резервуары с соленой водой, каждый из которых содержит деревянную панель, заполненную червями. Команда отмечает, что эти резервуары требуют аэрации, однако обходятся без системы циркуляции воды.

Команда также обнаружила дополнительную особенность, если рацион корабельных червей разбавить специальными гранулами на основе водорослей, мясо моллюсков в конечном итоге будет богато не только витамином В12, но и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

В то же время ученые признают, что потребители могут скептически отнестись к употреблению в пищу чего-то, что содержит в названии слово "червь". Именно поэтому исследователи планируют продавать деликатес под названием "голые моллюски". Команда предполагает, что эти моллюски могут лучше всего сработать в качестве заменителя рыбы в обработанных продуктах, таких как рыбные палочки или котлеты, а не продаваться в качестве отдельного самостоятельного продукта.

По словам Шипвея, в условиях климатического кризиса и нехватки ресурсов человечество буквально нуждается в альтернативных источниках пищи, которые обеспечат заменитель мяса или рыбы и будут богаты необходимыми микроэлементами. Как бы странно это не звучало, похоже, что корабельные черви в действительности способны решить эту проблему.

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