Помста через століття. Вчені пропонують людям їсти те, що століттями докучало морякам у морі

Дослідники вважають, що корабельні черв'яки насправді можуть стати чудовим альтернативним джерелом їжі для людства.

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Роками корабельні черв'яки, відомі науці як терединіди, докучали морякам, вгризаючись у корпуси дерев'яних кораблів і човнів, руйнуючи їх. Відтоді минули століття, але тепер, схоже, люди зможуть відплатити шкідникам тією ж монетою, пише New Atlas.

Річ у тім, що насправді корабельні черв'яки є різновидом двостулкових молюсків. Вченим відомо, що вони пов'язані з молюсками, мідіями та устрицями, проте більшу частину свого життя вони проводять у деревині, яку вони їдять. Деревина захищає їх від навколишнього світу, а тому в цих молюсків є лише крихітна раковина на передній частині тіла, яка допомагає їм свердлити деревину.

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Тепер дослідники вважають, що корабельні черв'яки насправді можуть стати чудовим джерелом їжі для людей. Наприклад, на Філіппінах цих молюсків уже збирають у дикій природі, а потім продають як делікатес. Ті, хто куштував корабельних черв'яків, кажуть, що на смак вони нагадують устриць.

До дискусії про використання корабельних черв'яків як їжі для людини долучилися і вчені. Наприклад, на думку дослідників з Плімута і Кембриджа, корабельні черв'яки містять набагато більше вітаміну В12, ніж будь-який інший молюск. Однак це не єдина їхня перевага: корабельні черв'яки ростуть значно швидше, ніж будь-які інші двостулкові молюски, оскільки їм не потрібно витрачати енергію на будівництво мушлі. Всього за пів року вони досягають близько 30 сантиметрів завдовжки, тоді як мідіям або устрицям може знадобитися близько 2 років, щоб досягти розмірів, придатних для збору врожаю.

Виходячи з усіх тих переваг, команда під керівництвом доктора Рубена Шіпвея з Університету Плімута і доктора Девіда Віллера з Кембридзького університету розробила першу у світі модульну систему для вирощування корабельних черв'яків у місцях, віддалених від моря. Таким чином океан не буде забруднений "відходами" вирощування корабельних черв'яків, що є екологічною проблемою для морських рибних ферм.

Партія молодих корабельних черв'яків — зібрані дорослі особини досягають у довжину 30 см Фото: University of Plymouth

Ферми для вирощування цих двостулкових молюсків являють собою резервуари з солоною водою, кожен з яких містить дерев'яну панель, заповнену черв'яками. Команда зазначає, що ці резервуари потребують аерації, проте обходяться без системи циркуляції води.

Команда також виявила додаткову особливість, якщо раціон корабельних черв'яків розбавити спеціальними гранулами на основі водоростей, м'ясо молюсків зрештою буде багате не тільки на вітамін В12, а й на поліненасичені жирні кислоти омега-3.

Водночас науковці визнають, що споживачі можуть скептично поставитися до вживання в їжу чогось, що містить у назві слово "черв'як". Саме тому дослідники планують продавати делікатес під назвою "голі молюски". Команда припускає, що ці молюски можуть найкраще спрацювати як замінник риби в оброблених продуктах, таких як рибні палички або котлети, а не продаватися як окремий самостійний продукт.

За словами Шипвея, в умовах кліматичної кризи та браку ресурсів людство буквально потребує альтернативних джерел їжі, які забезпечать замінник м'яса або риби й будуть багаті необхідними мікроелементами. Як би дивно це не звучало, схоже, що корабельні черв'яки насправді здатні розв'язати цю проблему.

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