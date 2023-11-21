Нападение косаток на лодки: моряки нашли "секретное оружие" против атак китов-убийц

Лодочные операторы поделились необычными способами, которые они используют, чтобы избежать нападения морских хищников в Гибралтарском проливе.

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В последнее время появляется все больше сообщений о том, что косатки нападают на туристические лодки в Гибралтарском проливе в юго-западной Европе. Первые сообщения о нападениях появились еще в 2020 году, а в последнее время косатки улучшили свою тактику, пишет Daily Mail.

Последний инцидент произошел 31 октября, когда косатки атаковали польскую яхту: киты 45 минут атаковали лодку, которая в последствии затонула из-за повреждений корпуса. К счастью, людей, находившихся на борту, удалось спасти.

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Такие нападения стали большой проблемой в регионе, при этом ученые до сих пор не могут объяснить столь странное поведение косаток. Впрочем, несколько теорий все же существует. Предполагается, что одно из первых нападений было совершено самкой, которая ранее пострадала от столкновения с лодкой, впоследствии она научила этому поведению других китов. Другая теория предполагает, что это поведение косаток вовсе не агрессивное, а игровое.

Так или иначе моряки устали страдать от нападения китов, а потому все чаще придумывают варианты, которые позволят им избавиться от надоедливых косаток. В Facebook даже появилась группа, где лодочные операторы делятся своими "секретами" о том, как отвадить косаток от лодки.

Одним из наиболее распространенных ответов оказалась музыка: моряки включают тяжелый металл или другую шумную и агрессивную музыку, чтобы отвадить косаток. Якобы этот способ в действительности работает. По словам одного из моряков, к его лодке подплыли косатки, которые намеревались атаковать лодку, но услышав музыку, они лишь покружили вокруг нее и исчезли.

Впрочем, далеко не все моряки согласны, с тем, что это "секретное оружие" работает. Например, по словам немецкого моряка Флориана Рутча, который управляет катамараном для путешествий по пиренейскому полуострову, он также пробовал аналогичный метод, но это не сработало. По словам моряка, они с командой пробовали включить громкую агрессивную музыку и даже разбрасывали песок, однако все это не помогло отвадить косаток.

Так или иначе на Spotify даже появился плейлист под названием Metal for Orcas.

Ранее Фокус писал о том, что киты-убийцы становятся умнее: косатки учатся новому ужасающему поведению.