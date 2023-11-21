Напад косаток на човни: моряки знайшли "секретну зброю" проти атак китів-убивць

Човнові оператори поділилися незвичайними способами, які вони використовують, щоб уникнути нападу морських хижаків у Гібралтарській протоці.

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Останнім часом з'являється все більше повідомлень про те, що косатки нападають на туристичні човни в Гібралтарській протоці в південно-західній Європі. Перші повідомлення про напади з'явилися ще 2020 року, а останнім часом косатки поліпшили свою тактику, пише Daily Mail.

Останній інцидент стався 31 жовтня, коли косатки атакували польську яхту: кити 45 хвилин атакували човен, який згодом затонув через пошкодження корпусу. На щастя, людей, які перебували на борту, вдалося врятувати.

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Такі напади стали великою проблемою в регіоні, при цьому вчені досі не можуть пояснити таку дивну поведінку косаток. Втім, кілька теорій все ж існує. Передбачається, що один із перших нападів було скоєно самкою, яка раніше постраждала від зіткнення з човном, згодом вона навчила цієї поведінки інших китів. Інша теорія припускає, що ця поведінка косаток зовсім не агресивна, а ігрова.

Так чи інакше моряки втомилися страждати від нападу китів, а тому дедалі частіше вигадують варіанти, які дадуть їм змогу позбутися надокучливих косаток. У Facebook навіть з'явилася група, де човнові оператори діляться своїми "секретами" про те, як відвадити косаток від човна.

Однією з найпоширеніших відповідей виявилася музика: моряки вмикають важкий метал або іншу галасливу й агресивну музику, щоб відвадити косаток. Нібито цей спосіб насправді працює. За словами одного з моряків, до його човна підпливли косатки, які мали намір атакувати човен, але почувши музику, вони лише покружляли довкола нього та зникли.

Втім, далеко не всі моряки згодні з тим, що ця "секретна зброя" працює. Наприклад, за словами німецького моряка Флоріана Рутча, який керує катамараном для подорожей піренейським півостровом, він також пробував аналогічний метод, але це не спрацювало. За словами моряка, вони з командою пробували увімкнути гучну агресивну музику і навіть розкидали пісок, проте все це не допомогло відвадити косаток.

Так чи інакше на Spotify навіть з'явився плейлист під назвою Metal for Orcas.

Раніше Фокус писав про те, що кити-вбивці стають розумнішими: косатки вчаться нової жахливої поведінки.