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Технологии и наука

Археологи обнаружили давно потерянный шотландский монастырь спустя 1000 лет (фото)

Дирское аббатство
Фото: IFLS | Археологи обнаружили давно потерянный шотландский монастырь спустя 1000 лет

Археологи давно подозревали, что монастырь мог существовать неподалеку от этого места. Теперь они нашли его остатки, и это важная новость для истории Шотландии.

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Археологи из Саутгемптонского университета, Англия, считают, что они обнаружили место, где находился давно потерянный Дирский монастырь на северо-востоке Шотландии. Это место не только важно само по себе, но и важно для истории шотландского гэльского языка, пишет IFLScience.

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Считается, что самый ранний письменный шотландский гэльский язык был создан в монастыре в конце 11 – в начале 12 века нашей эры. В этих текстах на гэльском языке записана информация о пяти поместьях, которые были переданы монастырю. Эти записи вошли в состав евангельского сборника под названием "Дирская книга", который был создан между 850 и 1000 годами нашей эры.

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Долгое время ученые предполагали, что эти записи были добавлены в книгу, когда она находилась в монастыре. Теперь археологи полагают, что нашли остатки здания примерно в 80 метрах от руин Дирского аббатства, основанного в 1219 году.

Дирское аббатство Fullscreen
Теперь археологи полагают, что нашли остатки здания примерно в 80 метрах от руин Дирского аббатства, основанного в 1219 году
Фото: IFLS

По словам археологов, "Дирская книга" хранит в себе самый ранний пример из сохранившихся шотландских гэльских языков и является жизненно важной рукописью в истории Шотландии. Ученые считают, что обнаружили давно утерянный монастырь, где как раз и были написаны эти тексты на гэльском языке.

Дирский монастырь Fullscreen
Археологи из Саутгемптонского университета, Англия, считают, что они обнаружили место, где находился давно потерянный Дирский монастырь на северо-востоке Шотландии
Фото: IFLS

Радиоуглеродный анализ остатков монастыря показал, что время существования строения соответствуют времени, когда в "Дирскую книгу" была внесена дополнительная информация о подаренных монастырю поместьях. То есть это примерно начало 12 века или конец 11 века.

Дирская книга Fullscreen
"Дирская книга"
Фото: IFLS

Археологи также обнаружили средневековую керамику, фрагменты стекла, инструмент для письма) и доски для игры под названием хнефатафл. Это игра похожая на шахматы, и она была популярна в Средние века. Все эти находки, по словам ученых, указывают на то что Дирский монастырь находился именно здесь.

доска для игры хнефатафл Fullscreen
Доски для игры под названием хнефатафл. Это игра похожая на шахматы, и она была популярна в Средние века
Фото: IFLS

По словам ученых, материальные данных о монастырях этого периода настолько мало, что подобные находки действительно могут помочь в дальнейших научных исследованиях.

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