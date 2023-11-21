Археологи обнаружили давно потерянный шотландский монастырь спустя 1000 лет (фото)

Археологи давно подозревали, что монастырь мог существовать неподалеку от этого места. Теперь они нашли его остатки, и это важная новость для истории Шотландии.

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Археологи из Саутгемптонского университета, Англия, считают, что они обнаружили место, где находился давно потерянный Дирский монастырь на северо-востоке Шотландии. Это место не только важно само по себе, но и важно для истории шотландского гэльского языка, пишет IFLScience.

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Считается, что самый ранний письменный шотландский гэльский язык был создан в монастыре в конце 11 – в начале 12 века нашей эры. В этих текстах на гэльском языке записана информация о пяти поместьях, которые были переданы монастырю. Эти записи вошли в состав евангельского сборника под названием "Дирская книга", который был создан между 850 и 1000 годами нашей эры.

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Долгое время ученые предполагали, что эти записи были добавлены в книгу, когда она находилась в монастыре. Теперь археологи полагают, что нашли остатки здания примерно в 80 метрах от руин Дирского аббатства, основанного в 1219 году.

Теперь археологи полагают, что нашли остатки здания примерно в 80 метрах от руин Дирского аббатства, основанного в 1219 году Фото: IFLS

По словам археологов, "Дирская книга" хранит в себе самый ранний пример из сохранившихся шотландских гэльских языков и является жизненно важной рукописью в истории Шотландии. Ученые считают, что обнаружили давно утерянный монастырь, где как раз и были написаны эти тексты на гэльском языке.

Археологи из Саутгемптонского университета, Англия, считают, что они обнаружили место, где находился давно потерянный Дирский монастырь на северо-востоке Шотландии Фото: IFLS

Радиоуглеродный анализ остатков монастыря показал, что время существования строения соответствуют времени, когда в "Дирскую книгу" была внесена дополнительная информация о подаренных монастырю поместьях. То есть это примерно начало 12 века или конец 11 века.

"Дирская книга" Фото: IFLS

Археологи также обнаружили средневековую керамику, фрагменты стекла, инструмент для письма) и доски для игры под названием хнефатафл. Это игра похожая на шахматы, и она была популярна в Средние века. Все эти находки, по словам ученых, указывают на то что Дирский монастырь находился именно здесь.

Доски для игры под названием хнефатафл. Это игра похожая на шахматы, и она была популярна в Средние века Фото: IFLS

По словам ученых, материальные данных о монастырях этого периода настолько мало, что подобные находки действительно могут помочь в дальнейших научных исследованиях.

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