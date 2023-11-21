Археологи виявили давно втрачений шотландський монастир через 1000 років (фото)

Археологи давно підозрювали, що монастир міг існувати неподалік від цього місця. Тепер вони знайшли його залишки, і це важлива новина для історії Шотландії.

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Археологи із Саутгемптонського університету, Англія, вважають, що вони виявили місце, де знаходився давно загублений Дірський монастир на північному сході Шотландії. Це місце не тільки важливе саме по собі, а й важливе для історії шотландської гельської мови, пише IFLScience.

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Вважається, що найбільш рання письмова шотландська гельська мова була створена в монастирі наприкінці 11 — на початку 12 століття нашої ери. У цих текстах гельською мовою записана інформація про п'ять маєтків, які були передані монастирю. Ці записи увійшли до складу євангельської збірки під назвою "Дірська книга", яка була створена між 850 і 1000 роками нашої ери.

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Тривалий час учені припускали, що ці записи було додано до книги, коли вона перебувала в монастирі. Тепер археологи вважають, що знайшли залишки будівлі приблизно за 80 метрів від руїн Дірського абатства, заснованого 1219 року.

Тепер археологи вважають, що знайшли залишки будівлі приблизно за 80 метрів від руїн Дірського абатства, заснованого 1219 року. Фото: IFLS

За словами археологів, "Дірська книга" зберігає в собі найбільш ранній приклад зі збережених шотландських гельських мов і є життєво важливим рукописом в історії Шотландії. Вчені вважають, що виявили давно загублений монастир, де якраз і були написані ці тексти гельською мовою.

Археологи із Саутгемптонського університету, Англія, вважають, що вони виявили місце, де знаходився давно загублений Дірський монастир на північному сході Шотландії Фото: IFLS

Радіовуглецевий аналіз залишків монастиря показав, що час існування будови відповідає часу, коли в "Дірську книгу" було внесено додаткову інформацію про подаровані монастирю маєтки. Тобто це приблизно початок 12 століття або кінець 11 століття.

"Дірська книга" Фото: IFLS

Археологи також виявили середньовічну кераміку, фрагменти скла, інструмент для письма) і дошки для гри під назвою хнефатафл. Це гра схожа на шахи, і вона була популярна в Середні віки. Усі ці знахідки, за словами вчених, вказують на те, що Дірський монастир знаходився саме тут.

Дошки для гри під назвою хнефатафл. Це гра схожа на шахи, і вона була популярна в Середні віки Фото: IFLS

За словами вчених, матеріальних даних про монастирі цього періоду настільки мало, що подібні знахідки дійсно можуть допомогти в подальших наукових дослідженнях.

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