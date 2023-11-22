Самый хищный гриб на Земле: расставляет ловушки, чтобы ловить и поедать жертв

Хищные щуплые грибы не способны сразиться с дождевыми червями, но используют хитрость, чтобы заманить червей поменьше.

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Возможно, сложно представить, что грибы могут быть плотоядными, но ученые уверяют — это так. В особенности, когда речь заходит о Arthrobotrys oligospora — вид грибов, питающихся червями, пишет IFLScience.

Arthrobotrys oligospora были впервые открыты в 1850 году, однако они вовсе не являются единственными плотоядными грибами в мире, впрочем, ученые уже обнаружили, что они наиболее распространенные. Новое исследование показывает, что эти грибы способны чувствовать приближение жертвы, ловить ее и поедать.

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Впрочем, Arthrobotrys oligospora достаточно щуплые, а потому едва ли могли бы сразиться с дождевыми червями, поэтому они предпочитают более мелкую добычу. Не имея мускулов для борьбы с более крупными животными, эти грибы предпочитают охотиться на небольшую добычу, например, червей-нематод Caenorhabditis elegans.

В новом исследовании ученые в лабораторных условиях воссоздали процесс кормления хищных грибов, используя в качестве пищи червей-нематод. В результате им также удалось пролить свет на некоторые молекулярные изменения, которые делают возможным этот хищный образ жизни.

Отметим, большую часть времени основным источником пищи и питательных веществ грибов являются разлагающееся органическое вещество. Однако все меняется, как только они замечают поблизости нематод — в результате они тут же переходят на плотоядную диету.

Результаты наблюдений показывают, что репликация ДНК и производство структур, строящих белки в клетках, увеличиваются, когда грибы чувствую поблизости вкусных червей. Затем гены грибов начинают усиленно производить белки, играющие решающее значение для отлова червей, например, клейких выступов, опутывающих и обездвиживающих нематод. Кроме того, грибы усиленно производят группу белков, "обогащенных ловушками".

Первая цель поймать нематоду — достигнута, теперь грибам необходимо съесть червей. Наблюдая этим процессом ученые заметили, что грибы используют нитевидные структуры (гифы), способные эффективно проникать в червя и переваривать его.

Команда также заметила, что охота на червей также была связана с увеличением активности генов, кодирующих протеаз — группа ферментов, способных разрушать пептидные связи белков. В результате ученые предположили, что именно они играют решающую роль для пищеварительной системы грибов.

По словам авторов исследования, то, что грибы поедают нематод, может показаться немного диким, однако ученые уверены, этот процесс охоты играет важную экологическую роль. Фактически поедание грибами нематод помогает поддерживать баланс экосистем микроорганизмов, а также круговорот питательных веществ.

Ранее Фокус писал о том, что ужасающий гриб в будущем может стать спасением человечества.