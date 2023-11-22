Найхижіший гриб на Землі: розставляє пастки, щоб ловити й поїдати жертв

Хижі щуплі гриби не здатні битися з дощовими черв'яками, але використовують хитрість, щоб заманити черв'яків менше.

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Можливо, складно уявити, що гриби можуть бути м'ясоїдними, але вчені запевняють — це так. Особливо, коли йдеться про Arthrobotrys oligospora — вид грибів, що харчуються черв'яками, пише IFLScience.

Arthrobotrys oligospora було вперше відкрито 1850 року, проте вони зовсім не є єдиними м'ясоїдними грибами у світі, втім, вчені вже виявили, що вони найпоширеніші. Нове дослідження показує, що ці гриби не здатні відчувати наближення жертви, ловити її та поїдати.

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Втім, Arthrobotrys oligospora досить щуплі, а тому навряд чи могли б битися з дощовими черв'яками, тож вони віддають перевагу дрібнішій здобичі. Не маючи м'язів для боротьби з більшими тваринами, ці гриби воліють полювати на невелику здобич, наприклад, черв'яків-нематод Caenorhabditis elegans.

У новому дослідженні вчені в лабораторних умовах відтворили процес годування хижих грибів, використовуючи як їжу черв'яків-нематод. У результаті їм також вдалося пролити світло на деякі молекулярні зміни, які роблять можливим цей хижий спосіб життя.

Зазначимо, більшу частину часу основним джерелом їжі та поживних речовин грибів є органічна речовина, що розкладається. Однак усе змінюється, щойно вони помічають поблизу нематод — унаслідок цього вони одразу ж переходять на м'ясоїдну дієту.

Результати спостережень показують, що реплікація ДНК і виробництво структур, що будують білки в клітинах, збільшуються, коли гриби відчувають поблизу смачних черв'яків. Потім гени грибів починають посилено виробляти білки, які відіграють вирішальне значення для вилову черв'яків, наприклад, клейких виступів, що обплутують і знерухомлюють нематоду. Крім того, гриби посилено виробляють групу білків, "збагачених пастками".

Першу мету зловити нематоду — досягнуто, тепер грибам необхідно з'їсти черв'яків. Спостерігаючи за цим процесом, вчені помітили, що гриби використовують ниткоподібні структури (гіфи), здатні ефективно проникати в хробака та перетравлювати його.

Команда також помітила, що полювання на черв'яків також було пов'язане зі збільшенням активності генів, що кодують протеази — група ферментів, здатних руйнувати пептидні зв'язки білків. У результаті вчені припустили, що саме вони відіграють вирішальну роль для травної системи грибів.

За словами авторів дослідження, те, що гриби поїдають нематод, може здатися дещо диким, проте вчені впевнені, цей процес полювання відіграє важливу екологічну роль. Фактично поїдання грибами нематод допомагає підтримувати баланс екосистем мікроорганізмів, а також колообіг поживних речовин.

Раніше Фокус писав про те, що страхітливий гриб у майбутньому може стати порятунком людства.