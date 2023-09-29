Дьявольский кровоточащий зуб. Ужасающий гриб в будущем может стать спасением человечества (фото)

Визуально похожий на кровавые останки жертвы преуспевшего маньяка, этот гриб является лучшим примером поговорки "не судите книгу по ее обложке", обладая уникальными свойствами.

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Природа постоянно удивляет человечество своими уникальными, гениальными и пугающими творениями, например, птицами, испускающими смертельный токсин. Ни один живой организм на Земле не был обделен ее вниманием, это же касается и грибов. Так, в природе существует гриб со зловещим названием "дьявольский зуб" и еще более зловещим видом. Дело в том, что визуально этот гриб будто бы постоянно кровоточит, вызывая не самое приятное из первых впечатлений. На самом деле это жуткое явление не объясняется никакими сверхъестественными причинами, это чистая наука, пишет IFLScience.

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Когда мы видим, что растения выделяют капли, это происходит в результате естественного процесса, называемого гуттацией. Это когда растения и грибы выпускают жидкость из своих крошечных отверстий. Теперь вернемся к "дьявольскому зубу", или, по-научному, Hydnellum peckii: когда он вбирает в себя воду, внутри него повышается давление. Это давление выталкивает наружу специальный сок, который окрашивается, создавая впечатление, что гриб кровоточит. Но не обманывайтесь пугающей красной жидкостью, ведь это не кровь.

При этом, если вам попадется такой гриб, и вы подумаете о том, чтобы опробовать его на вкус то лучше подумать дважды. Но, как и во всем остальном связанным с этим грибом, причиной этого не является что-то зловещее и опасное. Хотя он не причинит вам вреда, ведь он не ядовит, его вкус далеко не приятен. Он настолько горький, что им практически невозможно насладиться, если вы не ярый фанат 99% шоколада. Поэтому лучше любоваться им издалека.

Но у этого удивительного "дьявольского" гриба есть и другие достоинства. Для начала, если вам когда-нибудь захочется получить натуральный краситель, то после высушивания этот гриб может стать для вас идеальным вариантом. Также этот маленький гриб содержит вещество под названием атроментин. Оно обладает свойствами, которые могут использоваться как антибиотик и антикоагулянт. Это означает, что в будущем, при стечении обстоятельств и открытий новых исследований, он может найти применение в лекарственных препаратах. В итоге этот страшный, на первый взгляд, гриб с легкостью попадает в клуб сокровищ природы или, с позволения, ее дьявольских подарков.

Таким образом, дьявольский зубной гриб — это не просто ужасающий гриб, пробравшийся к нам из десятого круга библейского Ада. Этот организм — свидетельство чудес природы, потенциальная польза которых еще не изучена. Хотя, возможно, вы и не захотите видеть его на своей тарелке, он, безусловно, стоит того, чтобы оценить его уникальные свойства и потенциальные возможности использования во благо человечеству, в будущем.

Ранее Фокус писал о бразильском грибе, мумифицирующем своих жертв. Этот новый вид превращает жертву в мумию, наполненную соком, а затем из ее тела прорастает удивительный стебель пурпурного цвета.

Также Фокус писал о планах ученых строить огнестойкие стены зданий, изготовленные из грибов. Грибы нужны не только для наполнения нашего желудка — скоро они смогут защитить ваш дом от пожара, благодаря новой необычной разработке ученых.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.