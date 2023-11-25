В Норфолке нашли тайник с редкими монетами средневекового короля Англии (фото)

Этот клад включал семь монет, отчеканенных во времена правления короля Стефана, и еще две монеты, датированные правлением преемников Стефана, Генриха II и III.

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В Уаймондхэме в графстве Норфолк, что на востоке Англии, кладоискатель сделал удивительную находку с помощью металлоискателя. Он обнаружил коллекцию серебряных монет, датированных XII веком — эпохой, полной исторического значения, пишет Arkeonews.

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В тайнике было семь монет, отчеканенных во времена правления короля Стефана, и две монеты времен правления его преемников, Генриха II и III. Король Стефан, потомок Вильгельма Завоевателя, взошел на трон после смерти короля Генриха I, что ознаменовало бурный период, омраченный жестокой гражданской войной с его соперницей за трон, дочерью Генриха Матильдой.

Находка пенни времен правления короля Стефана особенно важна, поскольку эти серебряные изделия являются одними из самых трудных для поиска среди всех средневековых монет Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Об этой выдающейся находке объявил нумизмат Адриан Марсден, который сотрудничает со Службой исторической среды Норфолка. По словам Марсдена, этот клад содержит разнообразные монеты — два пенни, три обрезанные полупенни и две обрезанные четверти времен правления Стефана, а также две обрезанные четверти коротких крестообразных пенни времен правления Генриха II и III.

Находка пенни времен правления короля Стефана особенно важна, поскольку эти серебряные изделия являются одними из самых трудных для поиска среди всех средневековых монет.

Марсден предположил, что монеты эпохи короля Стефана могли храниться вместе в кошельке, тогда как две дополнительные серебряные монеты, вероятно, кто-то позже потерял.

"Я подозреваю, что это потеря кошелька, потому что у вас порезанные половинки и четвертинки. В клад вы прячете самые лучшие монеты, которые у вас есть", — сказал специалист.

Чтобы справиться с нехваткой денег, люди грубо рубили серебряные монеты на разные мелкие кусочки, эффективно увеличивая денежную массу в обращении Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Норманнское завоевание Англии в 1066 году имело глубокие последствия, разрушив сложную экономику страны. Это событие вызвало регресс по меньшей мере на столетие, оставив Англию в состоянии денежного дефицита в течение XI и XII веков.

Чтобы справиться с нехваткой денег, люди грубо рубили серебряные монеты на различные мелкие кусочки, эффективно увеличивая денежную массу в обращении. Поскольку новых монет чеканили не так много, особенно во времена правления короля Стефана, встретить эти монеты, даже в их неидеальном состоянии, действительно довольно необычно и ценно.

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Эта находка проливает свет на эпоху, отмеченную беспокойством и экономическими вызовами. Она обеспечивает ощутимую связь с прошлым, давая нам представление о том, как люди справлялись с финансовыми трудностями в те времена. Кроме того, она показывает редкость определенных исторических артефактов и их важность для понимания нашей истории.

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