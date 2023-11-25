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Технології та наука

У Норфолку знайшли схованку з рідкісними монетами середньовічного короля Англії (фото)

Срібні монети 12 століття, Знахідка монет короля Стефана, Рідкісні середньовічні монети, Нумізмат, історія середньовічної валюти, Колекція срібних монет
Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL | Цей скарб включав сім монет, викарбуваних за часів правління короля Стефана, і ще дві монети, датовані правлінням наступників Стефана, Генріха II і III

Цей скарб включав сім монет, викарбуваних за часів правління короля Стефана, і ще дві монети, датовані правлінням наступників Стефана, Генріха II і III.

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У Ваймондхемі у графстві Норфолк, що на сході Англії, шукач скарбів зробив дивовижну знахідку за допомогою металошукача. Він виявив колекцію срібних монет, датованих XII століттям — епохою, сповненою історичного значення, пише Arkeonews.

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У схованці було сім монет, викарбуваних за часів правління короля Стефана, і дві монети часів правління його наступників, Генріха II і III. Король Стефан, нащадок Вільгельма Завойовника, зійшов на трон після смерті короля Генріха I, що ознаменувало бурхливий період, затьмарений жорстокою громадянською війною з його суперницею за трон, дочкою Генріха Матильдою.

Срібні монети 12 століття, Знахідка монет короля Стефана, Рідкісні середньовічні монети, Нумізмат, історія середньовічної валюти, Колекція срібних монет Fullscreen
Знахідка пенні часів правління короля Стефана особливо важлива, оскільки ці срібні вироби є одними з найважчих для пошуку серед усіх середньовічних монет
Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Про цю визначну знахідку оголосив нумізмат Адріан Марсден, який співпрацює зі Службою історичного середовища Норфолка. За словами Марсдена, цей скарб містить різноманітні монети — два пенні, три обрізані півпенні й дві обрізані чверті часів правління Стефана, а також дві обрізані чверті коротких хрестоподібних пенні часів правління Генріха II і III.

Знахідка пенні часів правління короля Стефана особливо важлива, оскільки ці срібні вироби є одними з найважчих для пошуку серед усіх середньовічних монет.

Марсден припустив, що монети епохи короля Стефана могли зберігатися разом у гаманці, тоді як дві додаткові срібні монети, ймовірно, хтось пізніше загубив.

"Я підозрюю, що це втрата гаманця, тому що у вас порізані половинки і четвертинки. У скарб ви ховаєте найкращі монети, які у вас є", — сказав фахівець.

Срібні монети 12 століття, Знахідка монет короля Стефана, Рідкісні середньовічні монети, Нумізмат, історія середньовічної валюти, Колекція срібних монет Fullscreen
Щоб впоратися з нестачею грошей, люди грубо рубали срібні монети на різні дрібні шматочки, ефективно збільшуючи грошову масу в обігу
Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Норманське завоювання Англії 1066 року мало глибокий вплив, зруйнувавши складну економіку країни. Ця подія спричинила регрес щонайменше на століття, залишивши Англію в стані грошового дефіциту протягом XI і XII століть.

Щоб впоратися з нестачею грошей, люди грубо рубали срібні монети на різні дрібні шматочки, ефективно збільшуючи грошову масу в обігу. Оскільки нових монет карбували не так багато, особливо за часів правління короля Стефана, натрапити на ці монети, навіть у їхньому неідеальному стані, справді досить незвично і цінно.

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Ця знахідка проливає світло на епоху, позначену неспокоєм та економічними викликами. Вона забезпечує відчутний зв'язок з минулим, даючи нам уявлення про те, як люди справлялися з фінансовими труднощами в ті часи. Крім того, вона показує рідкісність певних історичних артефактів та їхню важливість для розуміння нашої історії.

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