Хэппи энда не будет. Климатические модели приукрашивали будущее Земли, но им нечто мешало

Новое исследование показывает, что современные климатические модели упустили из виду один важный фактор, влияющий на то, каким будет климат планеты в будущем.

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С 1850 года Земля уже потеплела на 1,2°C и ученые считают, что человечеству не удастся сдержать потепление планеты на отметке до 2°C в сравнении с доиндустриальным уровнем. Последние исследования показывают, что Земля, вероятно, нагреется до 3°C и человечеству не удастся это предотвратить, пишет Inverse.

Последние 40 лет ученые используют климатические модели для моделирования эффекта потепления планеты, но они, увы, не оправдывают ожиданий. Ситуация еще хуже, когда дело доходит до моделирования климата прошлого с очень высоким уровнем выбросов парниковых газов. Ситуация также усугубляется тем, что эти же модели ученые используют для прогнозирования того, какой климат на планете нас ждет в будущем.

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В новом исследовании команда ученых из Кембриджского университета и Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что современные климатические модели попросту недооценивают то, что произойдет уже к концу столетия, в том числе речь идет о таких рисках, как таяние ледников и вечной мерзлоты.

В ходе исследования ученые использовали модель стратосферы высокого разрешения, включающую стратосферу Земли. Они обнаружили, что над полярными регионами, где концентрация парниковых газов значительно выше, появляется особый тип "перламутровых облаков" и их роль до сих пор не была учтена. Команда считает, что эта одна из причин, почему потепление в Арктике и Антарктиде все еще остается мало заметным.

Назад в будущее

В своих моделях ученые часто используют прошлые эпизоды в истории Земли, когда на планете было намного жарче. Все это позволяет им реконструировать эпизоды и посмотреть, какие факторы влияют на ход событий. Увы, мы не можем использовать подобный метод для оценки климатического будущего Земли, для которого изменения попросту недоступны.

В результате ученые используют прошлое нашей планеты в качестве своеобразного "полигона", где могут воспроизвести различные сценарии развития событий. Однако модели ученых то и дело терпят неудачи и до этого момента исследователи никак не могли понять, чего им не хватает.

Перламутровые облака

Еще в 1992 году американский палеоклиматолог Лиза Слоан предположила, что в прошлом полярные стратосферные облака, которые также называют перламутровыми, могли вызвать сильное потепление в высоких широтах.

Эти удивительные облака представляют собой редкое и потрясающее зрелище: они образуются на очень больших высотах в стратосфере при очень низких температурах. В современном климате Земли они появляются в основном над Антарктидой, но порой их также замечают в зимние месяцы над Шотландией, Скандинавией и Аляской, когда стратосфера в этих регионах является особенно холодной.

Более ранние исследования уже показали, что перламутровые облака, как и парниковые газы, поглощают инфракрасное излучение, испускаемое поверхностью нашей планеты, а затем повторно излучают часть этой энергии обратно на поверхность Земли. В новом исследовании ученые предположили, что именно стратосферные облака могут быть тем самым недостающим кусочком пазла в современных климатических моделях.

Теперь спустя десятилетия после заявления Слоан ученые использовали более сложную климатическую модель, позволяющую проверить эту гипотезу. Результаты свидетельствуют о том, что при определенных условиях дополнительное потепление из-за стратосферных облаков может достигать невероятных 7°C в зимние месяцы.

Будущее Земли

Таким образом ученые наконец-то поняли, почему современные модели не так уж хорошо работают для климата прошлого, когда уровни парниковых газов были намного выше, чем сегодня. Но что насчет будущего?

По словам соавтора исследования Дипашри Даттоя из Кембриджского университета, хорошая новость заключается в том, что в будущем перламутровые облака, нагревающие земные полюса, не будут столь распространены, как миллионы лет назад.

По мнению команды, даже при условии достижения парниковых газов уровня раннего эоцена, количество облаков все равно будет меньше. Дело в том, что их образование также зависит от положения материков и гор, которое было другим миллионы лет назад. Так или иначе, ученые уверены, что их исследование поможет значительно улучшить современные климатические модели и сделать их более точными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что к 2100 году Земля изменится до неузнаваемости.