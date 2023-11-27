На вес золота. Закипающий климат Земли ударил по урожаю оливок — 80% плодов утеряно

Исследователи и фермеры опасаются, что из-за продолжающихся изменений климата ситуация может значительно усугубиться в следующем году.

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Годами ученые предупреждали, что грядет климатический кризис и климат закипающей Земли непременно ударит по всем сферам жизни на планете. В 2023 году мы уже столкнулись с рекордными волнами жары, масштабными лесными пожарами, экстремальными погодными явлениями и резким потеплением климата, что уже отразилось на урожае в этом году, пишет PHYS.org

Ученые уже заявили, что 2023 год, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Но куда более удручающе выглядит то, что в 2024 году курс на закипание, вероятно, продолжится. Невероятные волны тепла, обрушившиеся в этом году на Землю уже принесли свои первые "плоды": фермеры по всему миру заявляют о сокращении или уничтожении урожая.

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Например, по словам греческого фермера-органика Захарула Василаки, климат планеты существенно изменился и оливковые деревья попросту не могут с этим справиться. Более того, отсутствие глубокой зимы, вероятно, станет настоящим испытанием для оливковых рощ. Дело в том, что еще в середине ноября температура на севере Греции достигала 15 градусов по Цельсию, тогда как обычно в это время она уже опускалась до 10 градусов. Местные фермеры опасаются, что если 2024 будет таким же жарким, как и нынешний, это может обернуться катастрофой для фермеров, выращивающих оливки.

Предварительные данные ученых и производителей свидетельствуют о том, что теплая погода в этом году повредила в регионе около 6 миллионов деревьев. Кроме того, ученые также заметили ярко выраженный "феномен бесплодности" деревьев, однако производители отмечают, что эта проблема появилась в регионе около 5 лет назад, но не достигала таких масштабов.

Наблюдения показывают, что гиганты Европейского Союза по производству оливок Италия и Испания в этом году столкнулись с аналогичными проблемами. Данные свидетельствуют о том, что еще 2022 год стал для Испании, которая является крупнейшим производителем оливкового масла, чрезвычайно неудачным — засуха в 2023 году лишь усугубила эту проблему.

Не лучше дела обстоят и в Италии — в результате климатических изменений урожай оливок здесь в 2023 году сократился на рекордные 80%. По словам местных фермеров и исследователей, оливковым деревьям крайне важно отдыхать зимой — для этого требуется от одного до двух месяцев холодной погоды. В противном случае не стоит ожидать хорошего урожая.

По словам агронома и руководителя лаборатории лесоводства Университета Аристотелио в Салониках Атанассиоса Молассиотиса, они с командой зафиксировали повышение температуры на 2 градуса по Цельсиктябре, ноябре и декабре 2022 года в сравнении с предыдущим. Исследователи заметили, что это потепление в результате повлияло на бутоны оливы.

Ученые также обнаружили, что после теплой зимы на многих деревьях попросту не было цветения, а следовательно и плодов. Данные также свидетельствуют о том, что в некоторых отдельных регионах недобор урожая в этом году достиг невероятных 90%.

Увы, ученые считают, что в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться. Так, исследование изменения климата в районе Халкиди, проведенное в январе 2023 года, показало, что в ближайшие годы температура в этом регионе повысится в среднем на 1,5-2 градуса по Цельсию. В худшем случае это могут быть все 3 градуса по Цельсию.

В то же время исследование команды из Университета Аристотелио прогнозирует уменьшение количества осадков. Ученые считают, что в общий "термический стресс" в конечном итоге повлияет на качество урожая в регионе.

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