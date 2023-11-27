На вагу золота. Клімат Землі, що закипає, вдарив по врожаю оливок — 80% плодів втрачено

Дослідники та фермери побоюються, що через зміни клімату ситуація може значно погіршитися наступного року.

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Роками вчені попереджали, що йде кліматична криза і клімат Землі, що закипає, неодмінно вдарить по всіх сферах життя на планеті. У 2023 році ми вже зіткнулися з рекордними хвилями спеки, масштабними лісовими пожежами, екстремальними погодними явищами та різким потеплінням клімату, що вже позначилося на врожаї цього року, пише PHYS.org

Учені вже заявили, що 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Але куди більш гнітюче виглядає те, що у 2024 році курс на закипання, ймовірно, продовжиться. Неймовірні хвилі тепла, що обрушилися цього року на Землю, вже принесли свої перші "плоди": фермери по всьому світу заявляють про скорочення або знищення врожаю.

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Наприклад, за словами грецького фермера-органіка Захарула Васілакі, клімат планети істотно змінився, і оливкові дерева просто не можуть із цим впоратися. Ба більше, відсутність глибокої зими, ймовірно, стане справжнім випробуванням для оливкових гаїв. Річ у тім, що ще в середині листопада температура на півночі Греції сягала 15 градусів за Цельсієм, тоді як зазвичай у цей час вона вже опускалася до 10 градусів. Місцеві фермери побоюються, що якщо 2024 рік буде таким же спекотним, як і цьогорічний, це може обернутися катастрофою для фермерів, які вирощують оливки.

Попередні дані науковців та виробників свідчать про те, що тепла погода цього року пошкодила в регіоні близько 6 мільйонів дерев. Крім того, науковці також помітили яскраво виражений "феномен безплідності" дерев, проте виробники зазначають, що ця проблема з'явилася в регіоні близько 5 років тому, але не досягала таких масштабів.

Спостереження свідчать, що гіганти Європейського Союзу з виробництва оливок Італія та Іспанія цього року зіткнулися з аналогічними проблемами. Дані свідчать про те, що ще 2022 рік став для Іспанії, яка є найбільшим виробником оливкової олії, надзвичайно невдалим — посуха 2023 року лише поглибила цю проблему.

Не краще справи йдуть і в Італії — внаслідок кліматичних змін урожай оливок тут 2023 року скоротився на рекордні 80%. За словами місцевих фермерів і дослідників, оливковим деревам вкрай важливо відпочивати взимку — для цього потрібно від одного до двох місяців холодної погоди. В іншому разі не варто очікувати гарного врожаю.

За словами агронома та керівника лабораторії лісівництва Університету Арістотеліо в Салоніках Атанассіоса Молассіотіса, вони з командою зафіксували підвищення температури на 2 градуси за Цельсієм у листопаді, листопаді та грудні 2022 року, як порівняти з попереднім. Дослідники помітили, що це потепління в результаті вплинуло на бутони оливи.

Вчені також виявили, що після теплої зими на багатьох деревах просто не було цвітіння, а відтак і плодів. Дані також свідчать про те, що в деяких окремих регіонах недобір урожаю цього року сягнув неймовірних 90%.

На жаль, учені вважають, що надалі ситуація лише погіршуватиметься. Так, дослідження зміни клімату в районі Халкіді, проведене в січні 2023 року, показало, що найближчими роками температура в цьому регіоні підвищиться в середньому на 1,5-2 градуси за Цельсієм. У гіршому випадку це можуть бути всі 3 градуси за Цельсієм.

Водночас дослідження команди з Університету Арістотеліо прогнозує зменшення кількості опадів. Науковці вважають, що загальний "термічний стрес" зрештою вплине на якість врожаю в регіоні.

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