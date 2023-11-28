Исповедь в преисподней. Как жуткая Церковь Дьявола в Финляндии заставляет чувствовать духов (видео)

Ежегодно тысячи отважных туристов стекаются в эту жуткую пещеру в надежде "поговорить с Дьяволом" и ощутить присутствие духа.

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Пещера Пирункиркко, или Церковь Дьявола, расположена в национальном парке Коли и приобрела свою жуткую репутацию благодаря предполагаемому контакту с миром духов. Столетиями тысячи людей приходили в это место, чтобы "поговорить с Дьяволом" и "ощутить присутствие духов", пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда ученых из Университета Восточной Финляндии сосредоточились на том, чтобы выяснить, почему посетители утверждают, что чувствуют "присутствие духа" внутри пещеры. Несмотря на фольклор, ученые предполагают, что дело вовсе не в чем-то потустороннем, а в уникальном резонансе.

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По словам соавторов исследования Риитты Райнио и Элины Хитонен, там, где исследователи слышат резонанс, люди из прошлого могли "ощущать присутствие духа", а практикующий шаман может чувствовать присутствие исключительной энергии.

Отметим, что Пирункиркко представляет собой расщелинную пещеру Z-образной формы длиной всего около 34 метров. В древнем фольклоре это место описывалось, как место, посещаемое мудрецами для контакта с духовным миром.

Например, человек, известный как Кинолайнен, регулярно использовал Церковь Дьявола для своих магических ритуалов. Предания гласят, что он приводил в церковь своих "пациентов" для общения с Дьяволом, якобы последний мог рассказать об их недугах и методах их лечения. Предполагается, что такой ритуал включал в себя топот, хлопки, громкие крики и стрельбу.

В новом исследовании ученые попытались выяснить, могут ли акустические свойства пещеры помочь объяснить связанные с ней верования. Команда провела анализ пещеры и обнаружила, что в ней существует особый резонансный феномен, который одновременно усиливает и удлиняет звуки на определенных частотах.

Авторы исследования также пришли к выводу, что это явление, вероятно, вызвано стоячей водой, расположенной между гладкими параллельными стенами пещеры. В результате такое расположение позволяет генерировать тон на естественной частоте пещеры в 231 Гц, который остается слышимым течение около 1 секунды после того, как раздаются удары, звуки или хлопки.

В рамках исследования ученые также наблюдали за ритуалом современного шамана, который использует Церковь Дьявола для своих ритуалов. Ученые записали звуки ритуала и обнаружили, что они неоднократно издавали звуки частотой 231 Гц, которые затем усиливались пещерой на ее естественной частоте.

Отметим, что резонанс часто встречается в зданиях, однако его крайне редко можно встретить в естественной среде, в основном из-за отсутствия твердых параллельных поверхностей.

Ранее Фокус писал о том, что в Исландии нашли огромную искусственную пещеру эпохи викингов.