Золотце Земли. Золотой крот, утерянный 80 лет назад, неожиданно всплыл в песчаных дюнах (видео)

Исследователи радуются, что животное, считаемое исчезнувшим еще в 1936 году, найдено живым и здоровым.

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Наша планета полна удивительных животных, обитающих на суше и в океанах. Одним из представителей таких видов является золотой крот Де Винтона, немного похожий на оживший самородок — в последний раз его видели живым лишь в 1936 году, однако сегодня все изменилось, пишет IFLScience.

Более 80 лет золотой крот Де Винтона считался утерянным и находился на 11-м месте в "списке наиболее разыскиваемых исчезнувших видов". Известно, что представители этого вида Cryptochromis wintoni немного неравнодушны к песчаным берегам и засушливым кустарникам, именно поэтому их так сложно найти. Ученые десятилетиями пытались отыскать этих удивительных животных, "плавающих" в золотых песках.

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В новом исследовании ученым из Фонда исчезающей природы (EWT) пришлось обследовать около 18 километров среды обитания дюн ежедневно, чтобы отыскать крота с помощью ДНК окружающей среды (eDNA). Простыми словами, ученые искали в окружающей среде следы ДНК, которую выделяют животные во время передвижения. Существует несколько разных форм подобной ДНК, но в данном случае ученые сосредоточились на поисках клеток кожи, волосах и жидкостях тела.

Фактически все исследование напоминало поиски иголки в стоге сена, но в некотором смысле это было проще, чем пытаться обнаружить самого золотого крота и подкрасться к нему, чтобы запечатлеть. Дело в том, что эти животные обладают "сверхспособностями", когда дело доходит до слуха и обнаружения поверхностных движений. Проще говоря, золотой крот исчезнет задолго до того, как ученому удастся выкопать его из песка.

По словам соавтора исследования, специалиста по генетике из EWT и Стелленбошского университета Саманты Минхардт, в общей сложности они с коллегами извлекли 100 образцов почвы. Далее ученые провели анализы и смогли определить, что в дюнах вдоль северо-западного побережья Южной Африки обитает сразу несколько видов золотых кротов. Среди ДНК ученые обнаружили два распространенных вида — золотой крот Кейп и золотой крот Гранта, а также золотого крота Ван Зила, который находится под угрозой исчезновения. Однако наиболее удивительным оказались образцы четвертого золотого крота — они принадлежали давно утерянному виду золотого крота Де Винта.

По словам старшего менеджера по охране природы EWT и соавтора исследования Кобуса Терона, последний раз представителей этого вида видели более 80 лет назад, а потому многие сомневались, что золотой крот Де Винтона все еще существует на Земле. Однако ученый с коллегами считали, что необходим правильный метод, чтобы обнаружить это скрытное животное.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили уникальную ехидну в Индонезии: еж, муравьед и крот одновременно.