Еж, муравьед и крот одновременно. Исследователи обнаружили уникальную ехидну в Индонезии (видео)

Млекопитающее, относящееся к древней группе яйцекладущих животных и сочетающее в себе признаки сразу трех других животных, чудом удалось запечатлеть на одной из 80 установленных камер.

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В результате неожиданного научного открытия в горах Циклопа в Индонезии обнаружена длинноклювая ехидна Аттенборо — уникальное млекопитающее, не встречавшееся более шести десятилетий. Этот вид, отличающийся разнообразными внешними признаками, напоминающими ежа, муравьеда и крота одновременно, был запечатлен на фотокамеру исследовательской группой из Оксфордского университета в ходе длительной четырехнедельной экспедиции, пишет CBC.

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Это млекопитающее отличается тем, что его относят к монотремам — древней группе млекопитающих, откладывающих яйца. Ранее оно было задокументировано лишь однажды в 1961 году голландским ботаником. Ехидна, которая в разных формах обитает также в Австралии и на равнине Новой Гвинеи, известна своим неуловимым, ночным поведением, что делает ее сложным объектом для исследователей.

Вновь обнаруженный давно исчезнувший вид млекопитающих, имеющих шипы ежа, морду муравьеда и лапы крота

Открытие стало кульминацией работы более 80 дистанционных камер, а решающее изображение было найдено на последней карте памяти, проверенной биологом Джеймсом Кемптоном. Этот момент, описанный как эйфория и облегчение, ознаменовал успешное завершение экспедиции, которая была сопряжена с такими трудностями, как землетрясение, малярия и экстремальные полевые условия.

В сотрудничестве с местной природоохранной организацией YAPPENDA и деревней Йонгсу Сапари команда преодолевала труднодоступные районы северо-восточного Папуа. Ехидна имеет важное культурное значение в местных традициях, символизируя разрешение конфликтов и гармонию.

Это новое открытие не только расширяет биологические представления о редких видах, но и подчеркивает важность международного и общественного сотрудничества в деле охраны природы.

Ранее Фокус писал о том, сколько животных обитало на Земле за всю ее историю. Вычислить точное количество всех животных, когда-либо живших на планете сложно, но у ученых есть примерная оценка.

Также Фокус писал о том, что в Китае родились редкие гигантские панды-близнецы. Более 30 лет понадобилось ученым, чтобы сохранить этот вид — появление панд-близнецов дает надежду на восстановление популяции.