Хищная "орхидея" установила новый рекорд планирования на Земле: 8 метров беспрерывного полета

Исследователи обнаружили удивительные способности богомола, замаскированного под цветок: насекомое использует планирование для побега от хищников.

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Несмотря на столетия исследований мир природы не перестает удивлять ученых: то и дело они обнаруживают новые виды и узнают о них нечто необычное. Например, на днях ученые обнаружили, что глубоководные удильщики проводят всю жизнь вверх тормашками наперевес с огромными удочками. Теперь исследователи узнали нечто удивительное об еще одном виде, который легко спутать с цветком, пишет Science.

Орхидейный богомол (Hymenopus coronatus) настолько похож на цветок, что его вполне можно спутать с реальным растением, а порой даже может возникнуть соблазн понюхать это удивительное существо. Впрочем, вероятнее всего, насекомое не станет дожидаться вашего приближения, а попробует скрыться в полете.

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В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology, ученые обнаружили, что орхидейные богомолы обладают удивительными способностями — во время исследования они установили новый рекорд в планировании. Фактически этим богомолам удалось спланировать на 50-200% дальше, чем любому другому беспозвоночному.

Ученые обнаружили, что уникальные способности орхидейного богомола обеспечены удивительной формой его ног — конечности насекомого в форме лепестков, что позволяет ему буквально скользить по воздуху.

Тело орхидейного богомола похоже на цветение мотыльковой орхидеи: оно окрашено в розово-белый с правильными узорами. Кроме того, тело богомола мягко покачивается, как бы имитируя эффект ветра на лепестках. Такое поведение позволяет богомолу маскироваться и выжидать добычу: как только поблизости появится насекомое-жертва в поисках нектара, хищник тут же быстро нападет.

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов, чтобы понять, как форма ног в виде лепестков играет роль не только камуфляжа, но и крыльев. В ходе экспериментов ученые скидывали почти дюжину богомолов с крана и фиксировали, как они переворачивались правой стороной, а затем скользили по воздуху невероятные 8 метров.

Ученые считают, что орхидейные богомолы используют эту тактику для охоты, но чаще для побега от более крупных хищников. Впрочем, как правило, она полезна лишь для молодых богомолов, так как с возрастом у них вырастают крылья для полетов.

К слову, в течение более столетия орхидейные богомолы вместе с несколькими родственниками являлись знаковыми примерами мимикрии животных.

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