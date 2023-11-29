Возможны сильные геомагнитные бури: на Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х

Исследователи предсказывают, что подобные вспышки на Солнце могут вызвать геомагнитные бури различной мощности.

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На Солнце зафиксирована очень мощная вспышка, которая в разы сильнее той, что многие обитатели европейского континента могли наблюдать 6 ноября этого года в виде полярных сияний. Об этом сообщается на сайте наблюдений за космосом и миром Earth Sky.

Как отмечают специалисты, вспышки Х класса — самые мощные. В среду, 29 ноября, эти почти X-вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска.

Активность на Солнце с отмеченными наиболее активными областями по состоянию на 29 ноября 2023 года Фото: NASA

"Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным с Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября", — уточняют исследователи.

Каковы последствия для Земли

Два солнечных взрыва 29 ноября могут спровоцировать геомагнитные бури — от G1 (малые) до G2 (умеренные). Это означает, что значительные полярные сияния будут видны в более высоких широтах.

Кроме того, в течение 28 и 29 ноября Солнце выпустило вспышки класса М — они не такие мощные, как Х-вспышки, а также шесть вспышек класса C. Они также исходили от AR3500, и обе вызвали отключения радиосвязи у западного побережья Южной Америки. То есть область AR3500 на Солнце продолжает демонстрировать бета-гамма-магнитную сложность.

"В настоящее время Солнце имеет десять активных областей на обращенной к Земле стороне. Следующие 24 часа: сегодняшний прогноз дает 95% вероятность вспышек C, 40% вероятность вспышек M и 10% вероятность X-вспышек", — таков прогноз специалистов.

В то же время геомагнитное поле Земли пока спокойно, как пишет Earth Sky. Хотя в то же время исследователи подчеркивают, что CME от 27 ноября в сочетании с высокоскоростным солнечным ветром из корональной дыры может резко изменить геомагнитное поле Земли и вызвать геомагнитную бурю самой различной мощности.

"А вот когда магнитное поле Земли нарушается, это и означает появление новых полярных сияний", — подсказывают исследователи.

Солнечный максимум — что известно

Напомним, что Фокус писал о новом исследовании, опубликованном в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Авторы этого исследования обнаружили новую взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен и это помогло предсказать время наступления пика активности Солнца во время нынешнего, 25-го солнечного цикла. Авторы исследования утверждают, что следующий солнечный максимум наступить уже в начале 2024 года.

Кроме того, недавно на Солнце появился новый регион из солнечных пятен, который по площади в 15 раз больше Земли. За последние несколько дней в этих пятнах появились достаточно мощные вспышки и ученые ожидают, что выбросы энергии и плазмы в ближайшие две недели могут наносить удары по Земле. Если это случится, то на нашей планете могут появиться очень сильные геомагнитные бури.

А еще 15 ноября космические аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA сделали снимки мощного извержения на Солнце, известного как корональный выброс массы. Это извержение было настолько сильным, что исказило магнитное поле Солнца.

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Как уже писал Фокус, на прошлой неделе космические аппараты зафиксировали на Солнце сильнейший корональный выброс массы, который повлиял на магнитное поле звезды. К счастью, этот поток частиц не был направлен на Землю, а потому планета не ощутила негативных последствий этого извержения.

Также Фокус сообщал о том, что в ближайшие недели Солнце будет скрывать от обзора с Земли Марс. Это событие происходит раз в два года и называется соединением Марса и Солнца.