Голубой мрамор в окружении космической бездны: фото Земли, какой мы ее еще не видели (фото)

Первая космическая камера со сверхвысоким разрешением сделала удивительные фото нашей планеты, и ученые считают, что это лишь начало.

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Захватывающие фото Земли, похожей на "Голубой мрамор" в окружении черной бездны космоса были сделаны первой камерой сверхвысокого разрешения на орбите нашей планеты. В результате на кадрах можно увидеть ярко-голубую планету в окружении черноты, пишет Daily Mail.

Фото были сделаны с помощью 360-градусной замеры, запущенной в космос частной китайской компанией, которая назвала свое творение "астрономическим достижением". По словам авторов камеры нового поколения, шэньчжэньской компании по производству фотоаппаратов Insta360, эти космические изображения станут лишь началом. Производители отмечают, что в ближайшее время также планируют сделать такие же четкие изображения звезд и Млечного пути.

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Отметим, что на модернизацию имеющихся в продаже камер компании, чтобы они могли путешествовать за пределы Земли, ушло 12 месяцев. При этом около полугода ученые потратили на исследование и разработку, включающие имитацию или превышение суровых условий космоса, в том числе космическое излучение.

Спутник совершает оборот вокруг земного шара каждые 90 минут, а X2 постоянно фотографируют звезды, Землю и Млечный Путь Фото: Insta360

Известно, что температура в космосе колеблется от -70 до 48 градусов по Цельсию в зависимости от региона Земли, над которым в тот или иной момент вращается камера. В результате разработчики провели тысячи тестов, чтобы воссоздать все возможные условия: поместили камеры в высоко- и низкотемпературные боксы, проводили радиационные испытания и моделировали вакуум.

В январе 2023 года производители запустили две камеры Х2 в космос на расстояние около 500 километров и прикрепили их к двум спутникам. Таким образом им удалось проверить камеры в самых суровых условиях, в том числе: сильную жару и холод, радиацию, а также удары и вибрацию, имитирующие запуск ракеты.

По словам разработчики, данный проект требует усилий, но также и удачи, ведь космическое пространство весьма непредсказуемое. В результате обе камеры все еще функционируют и способны делать удивительные фото космического пространства.

Камеры X2 запрограммированы на то, чтобы продолжать кружить по земному шару в течение следующих двух лет, прежде чем они сгорят в космосе Фото: Insta360

Разработчики отмечают, что их творения настолько невероятны, что разрешение 5,7К, 360-градусные видео и фото попросту невозможно оценить в полной мере на YouTube, даже используя максимально высококачественные экраны — их максимальное разрешение все еще составляет 4К. К слову, цена камеры Insta360 ONE X2 сегодня составляет около 300 долларов.

В ходе экспериментов ученые протестировали камеру в термовакуумной камере. Изначально они заметили, что системы выходят из строя при очень низких температурах, а клей, герметизирующий Х2, может пострадать от радиации. Кроме того, ученые столкнулись с тем, что вакуумная среда может привести к потере давления в объективе, а это ухудшает разрешение и качество фото. Впрочем, со временем ученые смогли избавиться от этих недостатков.

Разработчики отмечают, что их камеры Х2 совершают полный круг вокруг нашей планеты за 90 минут и запрограммированы на работу в течение двух лет, после чего они автоматически покинут земную орбиту и сгорят в космосе.

Ранее Фокус писал о том, почему на фото из космоса Земля выглядит как водный мир: без единого кусочка суши.