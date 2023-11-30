Блакитний мармур в оточенні космічної безодні: фото Землі, якою ми її ще не бачили (фото)

Перша космічна камера з надвисокою роздільною здатністю зробила дивовижні фото нашої планети, і вчені вважають, що це лише початок.

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Захопливі фото Землі, схожої на "Блакитний мармур" в оточенні чорної безодні космосу були зроблені першою камерою надвисокої роздільної здатності на орбіті нашої планети. У результаті на кадрах можна побачити яскраво-блакитну планету в оточенні чорноти, пише Daily Mail.

Фото було зроблено за допомогою 360-градусного виміру, запущеного в космос приватною китайською компанією, яка назвала своє творіння "астрономічним досягненням". За словами авторів камери нового покоління, шеньчженьської компанії з виробництва фотоапаратів Insta360, ці космічні зображення стануть лише початком. Виробники зазначають, що найближчим часом також планують зробити такі ж чіткі зображення зірок і Чумацького шляху.

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Зазначимо, що на модернізацію наявних у продажу камер компанії, щоб вони могли подорожувати за межі Землі, пішло 12 місяців. При цьому близько пів року вчені витратили на дослідження і розробку, що включають імітацію або перевищення суворих умов космосу, зокрема космічне випромінювання.

Супутник обертається навколо земної кулі кожні 90 хвилин, а X2 постійно фотографують зірки, Землю і Чумацький Шлях Фото: Insta360

Відомо, що температура в космосі коливається від -70 до 48 градусів за Цельсієм залежно від регіону Землі, над яким у той чи інший момент обертається камера. У результаті розробники провели тисячі тестів, щоб відтворити всі можливі умови: помістили камери у високо- і низькотемпературні бокси, проводили радіаційні випробування і моделювали вакуум.

У січні 2023 року виробники запустили дві камери Х2 в космос на відстань близько 500 кілометрів і прикріпили їх до двох супутників. У такий спосіб їм вдалося перевірити камери в найсуворіших умовах, зокрема: сильну спеку і холод, радіацію, а також удари й вібрацію, що імітують запуск ракети.

За словами розробники, цей проєкт вимагає зусиль, але також і удачі, адже космічний простір вельми непередбачуваний. У результаті обидві камери все ще функціонують і здатні робити дивовижні фото космічного простору.

Камери X2 запрограмовані на те, щоб продовжувати кружляти земною кулею протягом наступних двох років, перш ніж вони згорять у космосі Фото: Insta360

Розробники зазначають, що їхні творіння настільки неймовірні, що роздільну здатність 5,7К, 360-градусні відео та фото просто неможливо оцінити повною мірою на YouTube, навіть використовуючи максимально високоякісні екрани — їхня максимальна роздільна здатність все ще становить 4К. До слова, ціна камери Insta360 ONE X2 сьогодні становить близько 300 доларів.

Під час експериментів вчені протестували камеру в термовакуумній камері. Спочатку вони помітили, що системи виходять з ладу за дуже низьких температур, а клей, що герметизує Х2, може постраждати від радіації. Крім того, вчені зіткнулися з тим, що вакуумне середовище може призвести до втрати тиску в об'єктиві, а це погіршує роздільну здатність і якість фото. Утім, з часом учені змогли позбутися цих недоліків.

Розробники зазначають, що їхні камери Х2 здійснюють повне коло навколо нашої планети за 90 хвилин і запрограмовані на роботу впродовж двох років, після чого вони автоматично покинуть земну орбіту і згорять у космосі.

Раніше Фокус писав про те, чому на фото з космосу Земля має вигляд водного світу: без єдиного шматочка суші.