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Технологии и наука

Потерянный источник молодости: господство динозавров могло повлиять на то, как стареют люди

гипотеза старения млекопитающих, эволюционное влияние на старение, тактика выживания древних млекопитающих, генетические механизмы старения, влияние эпохи динозавров на старение, закономерности старения животного царства
Фото: Original artwork by Márcio Castro | Новая гипотеза утверждает, что миллионы лет бегства от динозавров заставили людей и других млекопитающих стареть быстрее, чем это было бы необходимо в противном случае

Исследователь утверждает, что млекопитающие развили подход "живи-быстро-умирай-молодым" в юрском и меловом периодах и до сих пор не смогли полностью отказаться от него.

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Недавнее исследование выявило удивительную связь между старением и возрастом динозавров, предполагая, что причина, по которой млекопитающие стареют быстрее, чем некоторые рептилии и амфибии, может быть связана со стратегиями выживания наших древних предков, пишет IFLScience.

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Вы, наверное, слышали о легендарной продолжительности жизни гренландской акулы — около 400 лет. Эти существа не спешат, и они не одиноки в игре за долголетие. Рептилии, такие как черепахи, являются одними из немногих животных, которые могут прожить чрезвычайно долгую жизнь.

Однако большинство рептилий живут в местах, кишащих хищниками, а это ограничивает их шансы дожить до старости. Несмотря на это, некоторые рептилии, особенно в защищенной среде, например, в зоопарках, демонстрируют незначительные признаки старения по сравнению с млекопитающими.

Профессор Жуан Педро Де Магальяйш из Бирмингемского университета в Великобритании бросает вызов нашему привычному пониманию старения. Для млекопитающих, как и для нас, старение считается естественным процессом.

Однако Де Магальяйш ставит под сомнение, что склонность млекопитающих к быстрому старению является скорее исключением, чем нормой в животном мире. Он задумался, является ли наша склонность к раннему старению уникальной чертой, как, например, наличие меха или выработка молока.

Если так, то, возможно, она появилась в результате миллионов лет борьбы за выживание на планете, где свирепые хищники всегда преследовали нас.

гипотеза старения млекопитающих, эволюционное влияние на старение, тактика выживания древних млекопитающих, генетические механизмы старения, влияние эпохи динозавров на старение, закономерности старения животного царства Fullscreen
Сравнение темпов старения млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий показывает, что не существует ни одного млекопитающего, которое бы имело потенциал выживания, присущий другим четырем типам позвоночных
Фото: de Magalhãess/Bioessays (CC BY 4.0)

Де Магальяйш называет эту идею "гипотезой узкого места долголетия". Это не спекулятивная формула о том, как долго можно пить вино при отсутствии штопора, а идея о том, что млекопитающие развили подход "живи-быстро-умирай-молодым" в юрском и меловом периодах и до сих пор не смогли полностью отказаться от него.

"Хотя мы видим людей среди различных видов животных, что живут дольше всех, есть много рептилий и других существ, которые имеют гораздо более медленный процесс старения и демонстрируют минимальные признаки этого процесса в течение своей жизни, — сказал Де Магальяйш. — Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить внизу пищевой цепи и, вероятно, провели 100 миллионов лет в эпоху динозавров, эволюционируя, чтобы выжить благодаря быстрому размножению".

Эта теория не только проливает свет на то, почему млекопитающие стареют быстрее, но и предлагает понимание других аспектов, таких как наша уязвимость к таким заболеваниям, как рак.

"В животном мире мы видим примеры действительно удивительного восстановления и регенерации, — продолжает специалист. — Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым повезло не стать пищей тираннозавров. Хотя сейчас мы имеем множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые вырастают большими и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими задержками мезозойской эры и стареем на удивление быстрее, чем многие рептилии".

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Однако эта идея остается гипотезой, которая ждет новых доказательств. Хотя она может противоречить недавним выводам о продолжительности жизни динозавров, Де Магальяйш считает, что существуют способы проверить и исследовать ее.

По сути, это исследование побуждает нас пересмотреть наше понимание старения в животном мире и предполагает связь между нашим быстрым старением и тактикой выживания наших древних предков млекопитающих.

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