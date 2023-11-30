Потерянный источник молодости: господство динозавров могло повлиять на то, как стареют люди

Исследователь утверждает, что млекопитающие развили подход "живи-быстро-умирай-молодым" в юрском и меловом периодах и до сих пор не смогли полностью отказаться от него.

Related video

Недавнее исследование выявило удивительную связь между старением и возрастом динозавров, предполагая, что причина, по которой млекопитающие стареют быстрее, чем некоторые рептилии и амфибии, может быть связана со стратегиями выживания наших древних предков, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вы, наверное, слышали о легендарной продолжительности жизни гренландской акулы — около 400 лет. Эти существа не спешат, и они не одиноки в игре за долголетие. Рептилии, такие как черепахи, являются одними из немногих животных, которые могут прожить чрезвычайно долгую жизнь.

Однако большинство рептилий живут в местах, кишащих хищниками, а это ограничивает их шансы дожить до старости. Несмотря на это, некоторые рептилии, особенно в защищенной среде, например, в зоопарках, демонстрируют незначительные признаки старения по сравнению с млекопитающими.

Профессор Жуан Педро Де Магальяйш из Бирмингемского университета в Великобритании бросает вызов нашему привычному пониманию старения. Для млекопитающих, как и для нас, старение считается естественным процессом.

Однако Де Магальяйш ставит под сомнение, что склонность млекопитающих к быстрому старению является скорее исключением, чем нормой в животном мире. Он задумался, является ли наша склонность к раннему старению уникальной чертой, как, например, наличие меха или выработка молока.

Если так, то, возможно, она появилась в результате миллионов лет борьбы за выживание на планете, где свирепые хищники всегда преследовали нас.

Сравнение темпов старения млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий показывает, что не существует ни одного млекопитающего, которое бы имело потенциал выживания, присущий другим четырем типам позвоночных Фото: de Magalhãess/Bioessays (CC BY 4.0)

Де Магальяйш называет эту идею "гипотезой узкого места долголетия". Это не спекулятивная формула о том, как долго можно пить вино при отсутствии штопора, а идея о том, что млекопитающие развили подход "живи-быстро-умирай-молодым" в юрском и меловом периодах и до сих пор не смогли полностью отказаться от него.

"Хотя мы видим людей среди различных видов животных, что живут дольше всех, есть много рептилий и других существ, которые имеют гораздо более медленный процесс старения и демонстрируют минимальные признаки этого процесса в течение своей жизни, — сказал Де Магальяйш. — Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить внизу пищевой цепи и, вероятно, провели 100 миллионов лет в эпоху динозавров, эволюционируя, чтобы выжить благодаря быстрому размножению".

Эта теория не только проливает свет на то, почему млекопитающие стареют быстрее, но и предлагает понимание других аспектов, таких как наша уязвимость к таким заболеваниям, как рак.

"В животном мире мы видим примеры действительно удивительного восстановления и регенерации, — продолжает специалист. — Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым повезло не стать пищей тираннозавров. Хотя сейчас мы имеем множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые вырастают большими и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими задержками мезозойской эры и стареем на удивление быстрее, чем многие рептилии".

Важно

Острые зубы-бритвы или мощный укус: кто самый смертоносный хищник древнего океана (фото)

Однако эта идея остается гипотезой, которая ждет новых доказательств. Хотя она может противоречить недавним выводам о продолжительности жизни динозавров, Де Магальяйш считает, что существуют способы проверить и исследовать ее.

По сути, это исследование побуждает нас пересмотреть наше понимание старения в животном мире и предполагает связь между нашим быстрым старением и тактикой выживания наших древних предков млекопитающих.

Ранее Фокус писал об адских свиньях, которые исчезли миллионы лет назад.

Также мы писали об эволюции человеческих вшей. Эти паразиты нуждаются в человеке, чтобы выжить, поэтому сопровождали нас повсюду.