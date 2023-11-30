Втрачене джерело молодості: панування динозаврів могло вплинути на те, як старіють люди

Дослідник стверджує, що ссавці розвинули підхід "живи-швидко-помирай-молодим" у юрському та крейдяному періодах і досі не змогли повністю відмовитися від нього.

Related video

Нещодавнє дослідження виявило дивовижний зв'язок між старінням і віком динозаврів, припускаючи, що причина, через яку ссавці старіють швидше, ніж деякі рептилії та амфібії, може бути пов'язана зі стратегіями виживання наших давніх предків, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ви, напевно, чули про легендарну тривалість життя гренландської акули — близько 400 років. Ці істоти не поспішають, і вони не самотні у грі за довголіття. Рептилії, як-от черепахи, є одними з небагатьох тварин, які можуть прожити надзвичайно довге життя.

Однак більшість рептилій живуть у місцях, що кишать хижаками, а це обмежує їхні шанси дожити до старості. Попри це, деякі рептилії, особливо в захищеному середовищі, наприклад, у зоопарках, демонструють незначні ознаки старіння порівняно зі ссавцями.

Професор Жуан Педро Де Магальяйш із Бірмінгемського університету у Великій Британії кидає виклик нашому звичному розумінню старіння. Для ссавців, як і для нас, старіння вважається природним процесом.

Однак Де Магальяйш ставить під сумнів, що схильність ссавців до швидкого старіння є скоріше винятком, ніж нормою у тваринному світі. Він задумався чи є наша схильність до раннього старіння унікальною рисою, як, наприклад, наявність хутра або вироблення молока.

Якщо так, то, можливо, вона з'явилася внаслідок мільйонів років боротьби за виживання на планеті, де люті хижаки завжди переслідували нас.

Порівняння темпів старіння ссавців, птахів, рептилій та амфібій показує, що не існує жодного ссавця, який би мав потенціал виживання, властивий іншим чотирьом типам хребетних Фото: de Magalhãess/Bioessays (CC BY 4.0)

Де Магальяйш називає цю ідею "гіпотезою вузького місця довголіття". Це не спекулятивна формула про те, як довго можна пити вино за відсутності штопора, а ідея про те, що ссавці розвинули підхід "живи-швидко-помирай-молодим" у юрському та крейдяному періодах і досі не змогли повністю відмовитися від нього.

"Хоча ми бачимо людей серед різних видів тварин, які живуть найдовше, є багато рептилій та інших істот, які мають набагато повільніший процес старіння і демонструють мінімальні ознаки цього процесу протягом свого життя, — сказав Де Магальяйш. — Деякі з найдавніших ссавців були змушені жити внизу харчового ланцюга і, ймовірно, провели 100 мільйонів років в епоху динозаврів, еволюціонуючи, щоб вижити завдяки швидкому розмноженню".

Ця теорія не лише проливає світло на те, чому ссавці старіють швидше, але й пропонує розуміння інших аспектів, як от наша вразливість до таких захворювань, як рак.

"У тваринному світі ми бачимо приклади справді дивовижного відновлення та регенерації, — продовжує фахівець. — Ця генетична інформація була б непотрібною для ранніх ссавців, яким пощастило не стати їжею тиранозаврів. Хоча зараз ми маємо безліч ссавців, включаючи людей, китів і слонів, які виростають великими та живуть довго, ми і ці ссавці живемо з генетичними затримками мезозойської ери і старіємо напрочуд швидше, ніж багато рептилій".

Важливо

Гострі зуби-бритви чи потужний укус: хто найсмертоносніший хижак стародавнього океану (фото)

Однак ця ідея залишається гіпотезою, яка чекає на нові докази. Хоча вона може суперечити нещодавнім висновкам про тривалість життя динозаврів, Де Магальяйш вважає, що існують способи перевірити і дослідити її.

По суті, це дослідження спонукає нас переглянути наше розуміння старіння у тваринному світі і припускає зв'язок між нашим швидким старінням і тактикою виживання наших давніх предків ссавців.

Раніше Фокус писав про пекельних свиней, які зникли мільйони років тому.

Також ми писали про еволюцію людських вошей. Ці паразити потребують людини, щоб вижити, тому супроводжували нас всюди.