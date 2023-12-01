Ракеты SpaceX проделывают дыры в атмосфере Земли: ночью они светятся красным и пугают ученых

Исследователи обнаружили, что каждый запуск новой ракеты оставляет дыру в атмосфере нашей планеты, по мере того, как она возвращается на поверхность.

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Исследователи только что обнаружили, что ракеты SpaceX проделывают дыры в атмосфере Земли, когда возвращаются на поверхность. Ученые уже прозвали эти раны на теле планеты "полярным сиянием SpaceX" — новый термин, используемый учеными для обозначения красных сферических пятен на ночном небе, которые можно увидеть невооруженным глазом, пишет Futurism.

Несмотря на название эти зияющие красные дыры на ночном небе едва ли можно назвать "полярным сиянием". Ученые считают, что дыры появляются, когда ракеты SpaceX сжигают свои двигатели в ионосфере Земли — части верхних слоев атмосферы планеты, где солнечное излучение ионизирует атомы и молекулы, создавая защитный слой электронов.

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Известно, что производители ракет в последнее время пытаются ускорить график, но ученые опасаются, что это может быть опасным для Земли. Дело в том, что ионосфера планеты играет важную техническую роль — фактически именно она обеспечивает стабильность коротковолновой радиосвязи и сигналов GPS.

По словам Стивена Хаммела из обсерватории Макдональд в Остине (Техас, США), ученым все еще в полной мере неизвестно, как эти полярные сияния в действительности влияют на атмосферу планеты. В то же время ученые опасаются, что частота появления этих зияющих красных облаков может увеличиться, так как SpaceX планирует увеличить количество запусков в будущем.

Хаммел также отмечает, что в данный момент ученые все еще оценивают влияние красных сияний на астрономическую науку. Ученые также отмечают, что спутники Starlink сами по себе являются проблемой, однако о ней известно. При этом последствия самих запусков ракет ранее не изучались, но теперь привлекают все больше внимания со стороны исследователей.

По словам Джеффа Баумгарднера, это явление довольно уникально для ракет SpaceX, которые способны сжечь свои двигатели, чтобы приземлиться обратно на Землю — все это происходит на высоте недалеко от пика ионосферы, поэтому в атмосфере планеты образуется значительная дыра.

Впрочем, некоторые исследователи рассматривают эти красные дыры в небе как редкую возможность.

Ранее Фокус писал о том, что что-то заставляет гигантский разрыв в атмосфере Земли неумолимо расти: уже вдвое больше Антарктиды.