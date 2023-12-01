Ракети SpaceX проробляють дірки в атмосфері Землі: вночі вони світяться червоним і лякають учених

Дослідники виявили, що кожен запуск нової ракети залишає дірку в атмосфері нашої планети, у міру того, як вона повертається на поверхню.

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Дослідники щойно виявили, що ракети SpaceX проробляють дірки в атмосфері Землі, коли повертаються на поверхню. Вчені вже прозвали ці рани на тілі планети "полярним сяйвом SpaceX" — новий термін, який вчені використовують для позначення червоних сферичних плям на нічному небі, які можна побачити неозброєним оком, пише Futurism.

Попри назву, ці червоні діри, що зяють на нічному небі, навряд чи можна назвати "полярним сяйвом". Вчені вважають, що дірки з'являються, коли ракети SpaceX спалюють свої двигуни в іоносфері Землі — частині верхніх шарів атмосфери планети, де сонячне випромінювання іонізує атоми й молекули, створюючи захисний шар електронів.

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Відомо, що виробники ракет останнім часом намагаються прискорити графік, але вчені побоюються, що це може бути небезпечним для Землі. Річ у тім, що іоносфера планети відіграє важливу технічну роль — фактично саме вона забезпечує стабільність короткохвильового радіозв'язку та сигналів GPS.

За словами Стівена Хаммела з обсерваторії Макдональд в Остіні (Техас, США), вченим все ще повною мірою невідомо, як ці полярні сяйва насправді впливають на атмосферу планети. Водночас учені побоюються, що частота появи цих червоних хмар може збільшитися, оскільки SpaceX планує збільшити кількість запусків у майбутньому.

Хаммел також зазначає, що наразі вчені все ще оцінюють вплив червоних сяйв на астрономічну науку. Вчені також зазначають, що супутники Starlink самі по собі є проблемою, проте про неї відомо. Водночас наслідки самих запусків ракет раніше не вивчали, але тепер привертають дедалі більше уваги з боку дослідників.

За словами Джеффа Баумгарднера, це явище є доволі унікальним для ракет SpaceX, які здатні спалити свої двигуни, щоб приземлитися назад на Землю — все це відбувається на висоті неподалік від піка іоносфери, тож в атмосфері планети утворюється значна діра.

Утім, деякі дослідники розглядають ці червоні діри в небі як рідкісну можливість.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує гігантський розрив в атмосфері Землі невблаганно зростати: вже вдвічі більший за Антарктиду.