Удвічі більший за Антарктиду: щось змушує гігантський розрив в атмосфері Землі невблаганно зростати

Нове дослідження показує, що антарктична озонова діра стала напрочуд величезною за останні чотири роки.

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Майже 36 років тому вчені заявили про необхідність введення заборони на виробництво шкідливого класу штучних хімікатів (ХФУ). Тоді результати досліджень засвідчили, що саме вони істотно виснажують озоновий шар Землі, який слугує нашій планеті захисним шаром, що вкриває від ультрафіолетових променів, які спричиняють у людей рак, пише Daily Mail.

Тепер нове дослідження групи вчених із Нової Зеландії показує, що однієї лише заборони на ХФУ, ймовірно, недостатньо, щоб розміри озонової діри скоротилися. Нові результати вчених свідчать про те, що тільки за останні 4 роки озонова діра над Антарктидою стала "напрочуд масивною". Ба більше, вчені вважають, що сьогодні розрив над Антарктидою більший і глибший, ніж будь-коли за всю історію спостережень.

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Під час дослідження вчені проаналізували щомісячні та щоденні зміни озону на різних висотах і широтах усередині озонової діри — дані було зібрано в період із 2004 по 2022 роки. Команда виявила, що в центрі розриву набагато більше озону порівняно з тим, що було 19 років тому. І це за умови придушення ХФУ, що почалося в 1980-х роках.

За словами авторки дослідження Ханни Кессеніч із Університету Отаго, дані свідчать, що станом на вересень 2023 року площа розриву над Антарктидою становила близько 26 мільйонів квадратних кілометрів. Водночас науковці досі не знають, чому озонова діра стала такою величезною та що на неї вплинуло.

Раніше цього року в доповіді ООН ішлося про те, що озоновий шар Землі може бути повністю відновлений уже до 2040 року завдяки забороні ХФУ. Однак нещодавні вимірювання вчених показують, що це досить сумнівне твердження.

Автори дослідження також виявили, що за останні 19 років відбулося скорочення ядра озонової діри на 26%. Утім, і в цьому випадку вчені не знають чому. Далі вчені порівняли вимірювання озонової діри, зроблені в жовтні 2004 року, з останніми та виявили, що за останні 3 роки розрив над Антарктидою став одним із найбільших за всю історію. Зазначимо, що вчені беруть дані за жовтень, тому що весна в південній півкулі, і в цей час озонова діра досягає свого максимального розміру.

Озон (O3) — це молекула, що складається з трьох атомів кисню, яка зустрічається в природі в невеликих кількостях. Відомо, що на рівні землі озон здатний нашкодити здоров'ю людини, зокрема пошкодити легені. Однак далі в атмосфері нашої планети, у стратосфері, озон справді корисний для нас. Тут він утворює озоновий шар, який поглинає шкідливе ультрафіолетове світло Сонця.

Так наявність величезної озонової діри над Антарктидою фактично збільшує кількість ультрафіолету, що досягає поверхні планети, — що більша діра, то більшого впливу зазнають люди.

У 1980-х роках озонову діру вперше виявив британський метеоролог Джонатан Шанклін. У результаті її виявлення призвело до підписання Монреальського протоколу, який був спрямований на загоєння озонової діри над Антарктидою.

Однак тепер учені виявили, що розрив над Антарктидою зростає завширшки та вглиб, попри відмову від ХФУ, — це викликає у дослідників занепокоєння. За словами команди, вони виявили зв'язок між "змінами в атмосфері південної півкулі" та виникненням стійкості озонової діри в Антарктиді. Тепер учені вважають, що зростання озонової діри насправді може бути пов'язане з полярним вихором — атмосферною циркуляцією, яка розташована високо над полюсами, у стратосфері.

Раніше Фокус писав про те, що сценарій "випаленої Землі" відстрочили: озонова діра зменшилася майже на 2 млн км2.