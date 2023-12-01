В коралловых лесах Тихого океана нашли "японских лесных фей": размером не больше скрепки для бумаг
Исследователи открыли два совершенно новых вида карликовых кальмаров у побережья Японии и дали им забавные имена в честь лесных фей.
Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, но ученым все еще известно о нем слишком мало. В последнее время ученые усердно пытаются составить карту морского дна, но пока этот проект находится на начальной стадии, пишет Live Science.
В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении морской среды в коралловых зарослях и полях морских водорослей Окинавы. В результате им удалось открыть и описать сразу два новых вида карликовых кальмаров, которых назвали в честь фей из японского фольклора и боевых искусств. Ученые отмечают, что оба этих вида были обнаружены в субтропических водах японского острова и они совсем крохотные — фактически размер их тела не превышает размер скрепки для бумаг.
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Исследователям известно, что представители этих видов предпочитают находить убежище в коралловых зарослях и полях морских водорослей Окинавы. Карликовый кальмар Рюкюань (Idiosepius kijimuna) получил свое видовое название "kijimuna" от мифического существа. Киджимуна — рыжеволосые духи, обитающие в баньяновых лесах и похожие на детей. Эти крохотные кальмары слегка красного цвета и обитают в зарослях морских водорослей недалеко от берега, на глубине всего около 2 метров. Отметим, что этот вид был обнаружен еще в 2018 году, однако у ученых недоставало информации, чтобы описать его официально.
Второй вид карликовых кальмаров Ханнана (Kodama jujutsu) получил свое название от подводного фотографа Брэндона Райана Ханнана, который первым их обнаружил. Этот новый вид также был назван в честь мифического существа. Клдама — призрачные округлые древесные духи, которые, как предполагается, обитают в древних лесах. Предания гласят, что их присутствие является признаком здорового леса.
I. kijimuna плавно плавает, а K. jujutsu покачивается, вытянув руки наружу, чтобы поймать свою добычу — как правило, это креветки. По словам исследователей, наиболее сложной задачей было — отобрать образцы. Проблема заключалась в том, что оба эти вида миниатюрные и едва ли достигают 1,5 сантиметров.
Ученые также обнаружили, что оба кальмара предпочитают вести очной образ жизни, а рюкюанские кальмары появляются только зимой — ученые до сих пор не понимают, где они проводят летние месяцы.
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