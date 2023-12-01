В коралловых лесах Тихого океана нашли "японских лесных фей": размером не больше скрепки для бумаг

Исследователи открыли два совершенно новых вида карликовых кальмаров у побережья Японии и дали им забавные имена в честь лесных фей.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, но ученым все еще известно о нем слишком мало. В последнее время ученые усердно пытаются составить карту морского дна, но пока этот проект находится на начальной стадии, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении морской среды в коралловых зарослях и полях морских водорослей Окинавы. В результате им удалось открыть и описать сразу два новых вида карликовых кальмаров, которых назвали в честь фей из японского фольклора и боевых искусств. Ученые отмечают, что оба этих вида были обнаружены в субтропических водах японского острова и они совсем крохотные — фактически размер их тела не превышает размер скрепки для бумаг.

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Исследователям известно, что представители этих видов предпочитают находить убежище в коралловых зарослях и полях морских водорослей Окинавы. Карликовый кальмар Рюкюань (Idiosepius kijimuna) получил свое видовое название "kijimuna" от мифического существа. Киджимуна — рыжеволосые духи, обитающие в баньяновых лесах и похожие на детей. Эти крохотные кальмары слегка красного цвета и обитают в зарослях морских водорослей недалеко от берега, на глубине всего около 2 метров. Отметим, что этот вид был обнаружен еще в 2018 году, однако у ученых недоставало информации, чтобы описать его официально.

Карликовый кальмар Ханнана (Кодама дзюдзюцу) получил свое название от подводного фотографа Брэндона Райана Ханнана Фото: Brandon Ryan Hannan

Второй вид карликовых кальмаров Ханнана (Kodama jujutsu) получил свое название от подводного фотографа Брэндона Райана Ханнана, который первым их обнаружил. Этот новый вид также был назван в честь мифического существа. Клдама — призрачные округлые древесные духи, которые, как предполагается, обитают в древних лесах. Предания гласят, что их присутствие является признаком здорового леса.

I. kijimuna плавно плавает, а K. jujutsu покачивается, вытянув руки наружу, чтобы поймать свою добычу — как правило, это креветки. По словам исследователей, наиболее сложной задачей было — отобрать образцы. Проблема заключалась в том, что оба эти вида миниатюрные и едва ли достигают 1,5 сантиметров.

Ученые также обнаружили, что оба кальмара предпочитают вести очной образ жизни, а рюкюанские кальмары появляются только зимой — ученые до сих пор не понимают, где они проводят летние месяцы.

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