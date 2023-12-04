Битва взглядов. Ученые рассказали, как отвадить от себя акулу и выиграть битву с хищником (видео)
Эксперты уверяют, пытаться уплыть от акулы — гиблое дело и, вероятно, одно из самых смертельно опасных шагов.
Несмотря на то, акулы считаются высшими хищниками в океане, а такие фильмы как "Челюсти" добавляют очков в копилку их репутации "опасных хищников", далеко не все их них так опасны для человека. В новом видео профессиональный дайвер поделилась несколькими советами, которые позволят отвадить от себя хищника, никому не навредив, пишет Daily Mail.
Кейли Николь Грант — основательница компании, занимающейся океанским сафари. Она также является профессиональным дайвером и в новом видео рассказала о том, что почему первое желание при встрече с акулой — уплыть от нее как можно дальше — может оказаться чрезвычайно опасным шагом.
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По словам Грант, если вам все же довелось встретиться с хищником в океане, лучшее, что вы можете сделать — всегда стоять на своем, расположиться к акуле лицом к лицу и, если она продолжает нападать, осторожно, но уверено отталкивать грозного хищника.
На своей странице в TikTok под ником @mermaid.kayleigh дайвер поделилась удивительным видео, на котором видно, как взрослая тигровая акула весом около полутонны все же послушалась девушку и уплыла, когда ее перенаправили. В то же время, по словам Грант, если начать паниковать и пытаться уплыть от акулы, это, вероятно, не принесет ничего хорошего. Вероятнее всего, акула продолжит преследовать вас, так как у нее сработает инстинкт добычи.
@mermaid.kayleigh Sharks have natural instincts and splashing, panicking, and swimming away from them can trigger their prey drive. It’s better to stay calm, stand your ground, make eye contact, and if necessary push them away. 🦈 #tigershark #savesharks #sharkdiver #sharkdiving #ocean ♬ MONACO - Bad Bunny
Отметим, что советы ученых по всему миру совпадают с рекомендациями Грант. Например, команда из Университета Флориды в Гейнсвилле, советует отказаться от чрезмерного разбрызгивания в воде, так как это может привлечь внимание акул. ПО словам биолога Кэролин Нидер из Оклендского университета в Австралии, "внутреннее ухо акулы" способно распознавать звуки частотой от 10 до 800 Гц на расстоянии многих километров. Именно эта способность и помогает им мониторить океан в поисках добычи, которая терпит бедствие.
В то же время ученые из Shark Lab, управляемой Калифорнийским государственным университетом в Лонг-Бич, также советуют находиться лицом к акуле, если вам довелось встретиться с хищником. Таким образом вы сможете наблюдать за акулой, пока она будет наблюдать за вами.
Исследователи отмечают, что длина большинства акул не превышает 60 сантиметров, при этом длина оставшихся 20% в 80% случаев не превышает 1,82 метров. Простыми словами, в океане не так уж много гигантских акул, показанных в "Челюстях", способных перекусить человека пополам. В результате, они также, как и мы, весьма удивлены и напуганы, увидев нечто столь большое в океане.
Согласно статистике на 18 ноября 2023 года было зафиксировано 76 подтвержденных случаев нападения акулы, что почти на 20% больше, чем в 2022 году. При этом лишь 10 нападений закончились смертельным исходом, а 76% всех случаев были спровоцированы людьми.
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