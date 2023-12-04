Битва взглядов. Ученые рассказали, как отвадить от себя акулу и выиграть битву с хищником (видео)

Эксперты уверяют, пытаться уплыть от акулы — гиблое дело и, вероятно, одно из самых смертельно опасных шагов.

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Несмотря на то, акулы считаются высшими хищниками в океане, а такие фильмы как "Челюсти" добавляют очков в копилку их репутации "опасных хищников", далеко не все их них так опасны для человека. В новом видео профессиональный дайвер поделилась несколькими советами, которые позволят отвадить от себя хищника, никому не навредив, пишет Daily Mail.

Кейли Николь Грант — основательница компании, занимающейся океанским сафари. Она также является профессиональным дайвером и в новом видео рассказала о том, что почему первое желание при встрече с акулой — уплыть от нее как можно дальше — может оказаться чрезвычайно опасным шагом.

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По словам Грант, если вам все же довелось встретиться с хищником в океане, лучшее, что вы можете сделать — всегда стоять на своем, расположиться к акуле лицом к лицу и, если она продолжает нападать, осторожно, но уверено отталкивать грозного хищника.

На своей странице в TikTok под ником @mermaid.kayleigh дайвер поделилась удивительным видео, на котором видно, как взрослая тигровая акула весом около полутонны все же послушалась девушку и уплыла, когда ее перенаправили. В то же время, по словам Грант, если начать паниковать и пытаться уплыть от акулы, это, вероятно, не принесет ничего хорошего. Вероятнее всего, акула продолжит преследовать вас, так как у нее сработает инстинкт добычи.

Отметим, что советы ученых по всему миру совпадают с рекомендациями Грант. Например, команда из Университета Флориды в Гейнсвилле, советует отказаться от чрезмерного разбрызгивания в воде, так как это может привлечь внимание акул. ПО словам биолога Кэролин Нидер из Оклендского университета в Австралии, "внутреннее ухо акулы" способно распознавать звуки частотой от 10 до 800 Гц на расстоянии многих километров. Именно эта способность и помогает им мониторить океан в поисках добычи, которая терпит бедствие.

В то же время ученые из Shark Lab, управляемой Калифорнийским государственным университетом в Лонг-Бич, также советуют находиться лицом к акуле, если вам довелось встретиться с хищником. Таким образом вы сможете наблюдать за акулой, пока она будет наблюдать за вами.

Исследователи отмечают, что длина большинства акул не превышает 60 сантиметров, при этом длина оставшихся 20% в 80% случаев не превышает 1,82 метров. Простыми словами, в океане не так уж много гигантских акул, показанных в "Челюстях", способных перекусить человека пополам. В результате, они также, как и мы, весьма удивлены и напуганы, увидев нечто столь большое в океане.

Согласно статистике на 18 ноября 2023 года было зафиксировано 76 подтвержденных случаев нападения акулы, что почти на 20% больше, чем в 2022 году. При этом лишь 10 нападений закончились смертельным исходом, а 76% всех случаев были спровоцированы людьми.

Ранее Фокус писал о том, как глубоко могут заплывать крупные акулы в поисках еды: ученые выяснили это.