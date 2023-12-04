Битва поглядів. Учені розповіли, як відвадити від себе акулу і виграти битву з хижаком (відео)
Експерти запевняють, намагатися втекти від акули — марна справа і, ймовірно, один зі смертельно небезпечніших кроків.
Попри те, що акули вважаються вищими хижаками в океані, а такі фільми, як "Щелепи", додають очок у скарбничку їхньої репутації "небезпечних хижаків", далеко не всі з них такі небезпечні для людини. У новому відео професійний дайвер поділилася кількома порадами, які дадуть змогу відвадити від себе хижака, нікому не зашкодивши, пише Daily Mail.
Кейлі Ніколь Грант — засновниця компанії, що займається океанським сафарі. Вона також є професійним дайвером і в новому відео розповіла про те, що чому перше бажання під час зустрічі з акулою — відплисти від неї якомога далі — може виявитися надзвичайно небезпечним кроком.
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За словами Грант, якщо вам все ж таки довелося зустрітися з хижаком в океані, найкраще, що ви можете зробити — завжди стояти на своєму, розташуватися до акули віч-на-віч і, якщо вона продовжує нападати, обережно, але впевнено відштовхувати грізного хижака.
На своїй сторінці в TikTok під ніком @mermaid.kayleigh дайвер поділилася дивовижним відео, на якому видно, як доросла тигрова акула вагою близько пів тонни все ж послухалася дівчини й попливла, коли її перенаправили. Водночас за словами Грант, якщо почати панікувати та намагатися поплисти від акули, це, ймовірно, не принесе нічого хорошого. Найімовірніше, акула продовжить переслідувати вас, оскільки в неї спрацює інстинкт здобичі.
@mermaid.kayleigh Sharks have natural instincts and splashing, panicking, and swimming away from them can trigger their prey drive. It’s better to stay calm, stand your ground, make eye contact, and if necessary push them away. 🦈 #tigershark #savesharks #sharkdiver #sharkdiving #ocean ♬ MONACO - Bad Bunny
Зазначимо, що поради вчених по всьому світу збігаються з рекомендаціями Грант. Наприклад, команда з Університету Флориди в Гейнсвіллі радить відмовитися від надмірного розбризкування у воді, оскільки це може привернути увагу акул. За словами біолога Керолін Нідер з Оклендського університету в Австралії, "внутрішнє вухо акули" здатне розпізнавати звуки частотою від 10 до 800 Гц на відстані багатьох кілометрів. Саме ця здатність і допомагає їм моніторити океан у пошуках здобичі, яка зазнає лиха.
Водночас учені з Shark Lab, керованої Каліфорнійським державним університетом у Лонг-Біч, також радять перебувати обличчям до акули, якщо вам довелося зустрітися з хижаком. Таким чином ви зможете спостерігати за акулою, поки вона спостерігатиме за вами.
Дослідники зазначають, що довжина більшості акул не перевищує 60 сантиметрів, водночас довжина решти 20% у 80% випадків не перевищує 1,82 метра. Простими словами, в океані не так вже й багато гігантських акул, показаних у "Щелепах", здатних перекусити людину навпіл. У результаті, вони також, як і ми, вельми здивовані та налякані, побачивши щось настільки велике в океані.
Згідно зі статистикою на 18 листопада 2023 року було зафіксовано 76 підтверджених випадків нападу акули, що майже на 20% більше, ніж у 2022 році. При цьому лише 10 нападів закінчилися смертельними наслідками, а 76% усіх випадків були спровоковані людьми.
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