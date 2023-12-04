Битва поглядів. Учені розповіли, як відвадити від себе акулу і виграти битву з хижаком (відео)

Експерти запевняють, намагатися втекти від акули — марна справа і, ймовірно, один зі смертельно небезпечніших кроків.

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Попри те, що акули вважаються вищими хижаками в океані, а такі фільми, як "Щелепи", додають очок у скарбничку їхньої репутації "небезпечних хижаків", далеко не всі з них такі небезпечні для людини. У новому відео професійний дайвер поділилася кількома порадами, які дадуть змогу відвадити від себе хижака, нікому не зашкодивши, пише Daily Mail.

Кейлі Ніколь Грант — засновниця компанії, що займається океанським сафарі. Вона також є професійним дайвером і в новому відео розповіла про те, що чому перше бажання під час зустрічі з акулою — відплисти від неї якомога далі — може виявитися надзвичайно небезпечним кроком.

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За словами Грант, якщо вам все ж таки довелося зустрітися з хижаком в океані, найкраще, що ви можете зробити — завжди стояти на своєму, розташуватися до акули віч-на-віч і, якщо вона продовжує нападати, обережно, але впевнено відштовхувати грізного хижака.

На своїй сторінці в TikTok під ніком @mermaid.kayleigh дайвер поділилася дивовижним відео, на якому видно, як доросла тигрова акула вагою близько пів тонни все ж послухалася дівчини й попливла, коли її перенаправили. Водночас за словами Грант, якщо почати панікувати та намагатися поплисти від акули, це, ймовірно, не принесе нічого хорошого. Найімовірніше, акула продовжить переслідувати вас, оскільки в неї спрацює інстинкт здобичі.

Зазначимо, що поради вчених по всьому світу збігаються з рекомендаціями Грант. Наприклад, команда з Університету Флориди в Гейнсвіллі радить відмовитися від надмірного розбризкування у воді, оскільки це може привернути увагу акул. За словами біолога Керолін Нідер з Оклендського університету в Австралії, "внутрішнє вухо акули" здатне розпізнавати звуки частотою від 10 до 800 Гц на відстані багатьох кілометрів. Саме ця здатність і допомагає їм моніторити океан у пошуках здобичі, яка зазнає лиха.

Водночас учені з Shark Lab, керованої Каліфорнійським державним університетом у Лонг-Біч, також радять перебувати обличчям до акули, якщо вам довелося зустрітися з хижаком. Таким чином ви зможете спостерігати за акулою, поки вона спостерігатиме за вами.

Дослідники зазначають, що довжина більшості акул не перевищує 60 сантиметрів, водночас довжина решти 20% у 80% випадків не перевищує 1,82 метра. Простими словами, в океані не так вже й багато гігантських акул, показаних у "Щелепах", здатних перекусити людину навпіл. У результаті, вони також, як і ми, вельми здивовані та налякані, побачивши щось настільки велике в океані.

Згідно зі статистикою на 18 листопада 2023 року було зафіксовано 76 підтверджених випадків нападу акули, що майже на 20% більше, ніж у 2022 році. При цьому лише 10 нападів закінчилися смертельними наслідками, а 76% усіх випадків були спровоковані людьми.

Раніше Фокус писав про те, як глибоко можуть запливати великі акули в пошуках їжі: вчені з'ясували це.