Зубная паста в Древнем Риме: состав, от которого не захочется чистить зубы

Древние римляне тщательно относились к гигиене не только всего тела, но и полости рта, однако рецепты их зубных паст были странными.

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В Древнем Риме люди особенно тщательно относились к уходу за полостью рта, но рецепты их зубных паст были не совсем обычными. В состав древнеримской зубной пасты входил порошкообразный мозг мышей, а также человеческая моча, пишет Ancient Origins.

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Необычная зубная паста

Основным компонентом зубной пасты в Древнем Риме порошкообразный уголь, который получали в результате сжигания разных веществ, в том числе костей животных и раковин устриц. Этот уголь обеспечивал необходимые абразивные свойства, чтобы хорошо очистить зубы.

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Интересно, что в состав зубной пасты также входил измельченный мозг мышей. Этот ингредиент, как считают историки, мог повысить эффективность зубной пасты. Наверное, самым необычным компонентом древнеримской зубной пасты является человеческая моча. Аммиак, который содержится в моче, в Древнем Риме ценили за его отбеливающие свойства. Таким образом этот ингредиент включали не только в состав зубной пасты, но и в состав ополаскивателей для рта.

Интересно, что в состав зубной пасты также входил измельченный мозг мышей. Этот ингредиент, как считают историки, мог повысить эффективность зубной пасты. Наверное, самым необычным компонентом древнеримской зубной пасты является человеческая моча Фото: Ancient Origins

Как создавали зубную пасту в Древнем Риме?

Мастера походили очень тщательно к созданию зубной пасты. Все ее составляющие, в том числе разные травы, мышиный мозг, моча и кости животных измельчали, чтобы получить равномерную смесь. После этого в этот порошок добавляли связующий компонент, например, мед, чтобы вся эта смесь превратилась в зубную пасту.

Как показывают исследования, древние римляне с помощью этой пасты не только чистили зубы, но также использовали ее для поддержания свежести дыхания. Хороший запах изо рта являлся важным аспектом личной гигиены в древнеримском обществе.

Для чистки зубов в Древнем Риме использовали деревянные палочки и даже нечто похожее на современные зубные щетки, на которые наносилась паста.

Лечение зубов в Древнем Риме

Неприятный запах изо рта и болезни зубов были распространенной проблемой в древнеримском обществе. Зубы, если в них возникала боль, то есть были поражены кариесом, стоматологи в Древнем Риме в основном не лечили. То есть их просто удаляли и считается, что это происходило без применения анестезии.

Важно отметить, что во время раскопок в Помпеях, археологи обнаружили только у примерно 30% человеческих скелетов отсутствие зубов. Что еще более интересно, так это то, что лишь у немногих древних римлян, скелеты которых были обнаружены здесь же, были найдены признаки кариеса.

В любом случае, каким бы необычным не был состав древнеримской пасты, все же это говорит о том, что в Древнем Риме был серьезный подход к гигиене полости рта. То, что такая паста была достаточно эффективной, показывают результаты изучения древних человеческих останков.

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