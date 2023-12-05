Дом бабушки. Спустя 400 лет в Англии обнаружили дворец Тюдоров: здесь жил король Генрих VIII (фото)

Королевский дворец начал разрушаться еще в 17 веке и постепенно от него ничего не осталось, но здание стало частью местной легенды.

Related video

Давно утраченный королевский дворец, который принадлежал бабушке короля Англии Генриха VIII Маргарите Бофорт, был обнаружен спустя 400 лет после его разрушения. Руины дворца обнаружили историки-любители в деревне Колливестон, Нортгемптоншир, Англия, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Колливестонское общество истории и охраны природы уже давно пыталось установить местонахождение знаменитого королевского дворца, где некоторое время жили английские монаршие особы. Для этого они использовали как исторические источники, так и местные легенды.

Важно

Королевская находка. Металлоискатели нашли 500-летнее ожерелье, связанное с Генрихом VIII

Этот дворец еще в конце 15 века подарил своей матери Маргарите Бофорт король Англии Генрих VII, отец более знаменитого короля Генриха VIII, у которого было 6 жен, двух из которых он казнил. Но в 17 веке дворец начал разрушаться, пока от него ничего не осталось, хотя он стал частью местных легенд.

Маргарет Бофорт Фото: Wikipedia

Историки любители начали свои поиски утраченного дворца еще в 2018 году, но они были остановлены в связи с пандемией COVID-19. Затем поиски продолжились, и историки использовали георадар и лидар, чтобы найти возможное место нахождения руин дворца, на основе имеющихся данных. Только в этом году любителям истории удалось обнаружить руины стен знаменитой королевской резиденции. Их находки позже подтвердили ученые из Йоркского университета.

Этот дворец еще в конце 15 века подарил своей матери Маргарите Бофорт король Англии Генрих VII Фото: Daily Mail

По словам Криса Клоуза, руководителя группы, которая обнаружила дворец, никто не имел ни малейшего представления о том, какой он на самом деле был большой. Это был настоящий комплекс из многих зданий, который для своего времени возможно был одним из самых крупных в Англии.

Это был настоящий комплекс из многих зданий, который для своего времени возможно был одним из самых крупных в Англии Фото: Daily Mail

Считается, что в этом дворце жили как минимум три королевские особы из династии Тюдоров – Генрих VII, Генрих VIII и Елизавета I. По словам Клоуза, в 1503 году именно в этом дворце состоялся большой праздник, потому что дочь Генриха VII (король Англии в 1485-1509 годах), Маргариту Тюдор (также ее называли позже Маргарита Английская) отправляли в Шотландию, чтобы она вышла замуж за короля Шотландии Якова IV. Это событие отмечали целых 2 недели.

Король Англии Генрих VII Фото: Wikipedia

Что касается короля Англии Генриха VII (правил в 1509 – 1547 годах), то он посещал этот дворец в 1541 году вместе со своей пятой женой Екатериной Говард (ее король обвинил в измене и казнил), а также с дочерью Елизаветой от брака с Анной Болейн (эту жену король также казнил).

Команда историков-любителей, которая пока завершила раскопки, планирует их возобновить в следующем году Фото: Daily Mail

Елизавета в 1558 году стала королевой Англии под именем Елизавета I, правила до 1603 года и стала последней представительницей династии Тюдоров, правивших Англией. Именно во время ее правления в этом дворце происходили собрания знати, где обсуждались важные политические вопросы. Также при Елизавете I здесь построили еще несколько зданий и новый банкетный зал. Этот зал еще не обнаружен и историки хотят его найти в ближайшее время.

Король Англии Генрих VIII Фото: Wikipedia

Команда историков-любителей, которая пока завершила раскопки, планирует их возобновить в следующем году, чтобы обнаружить руины других зданий дворцового комплекса. По словам Клоуза, Тюдоры специально выбирали это место для частого проведения времени из-за природных условий окружающей среды и удаленности от оживленных населенных пунктов.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, чего на самом деле боялся король Генрих VIII.

Также Фокус писал о том, что из себя на самом деле представляет проклятие Тутанхамона, возможно из-за которого умерли несколько людей после того, как была обнаружена гробница знаменитого фараона Древнего Египта.