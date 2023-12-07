Второй после NASA. Китай собирается использовать вертолет для сбора образцов на Марсе (фото)

Полностью автономный летательный аппарат MarsBird-VII сможет поднять 100 граммов горной породы на Красной планете.

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В новой статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, описывается конструкция квадрокоптера, который может помочь китайской миссии по сбору образцов на Марсе, пишет Space.

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Китай собирается отправить на Марс особую миссию, которая предназначена для сбора образцов местной горной породы и доставке их на Землю. Эта миссии запланирована на период с 2028 по 2030 годы. Представители Китайского национального космического управления ранее в этом году заявляли, что в состав новой миссии должен войти марсианский вертолет.

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В новой статье группа китайских ученых из Харбинского технологического института представила и описала конструкцию марсианского квадрокоптера, который может повысить эффективность сбора образцов горной породы на Марсе.

Ученые описали конструкцию и авионику нового летательного аппарата, который получил предварительное название MarsBird-VII. Этот роботизированный квадрокоптер будет складываться для экономии места во время полета на Марс, сможет автономно развертываться и собирать 100 граммов образцов.

Ученые описали конструкцию и авионику нового летательного аппарата, который получил предварительное название MarsBird-VII Фото: space.com

Вертолет будет использовать метод навигации, который сочетает в себе инерциальное и бинокулярное зрение для осуществления полностью автономных полетов на Марсе.

Боле ранние версии аппаратов MarsBird уже тестировали, ведь китайские ученые работают над проектом марсианского вертолета уже 2 года. Испытания MarsBird-VII должны еще состоятся в смоделированной марсианской среде на Земле. Пока что точных планов относительно использования этого летательного аппарата нет. Возможно, именно он отправится на Марс в рамках будущей китайской миссии.

Но пока что вертолет MarsBird-VII находится в стадии проекта и еще нужно создать полноценную работающую версию. Если же этот аппарат полетит на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3", то он не будет первым вертолетом на Красной планете. С 2021 года на Марсе уже летает вертолет Ingenuity от NASA, который помогает изучать планету марсоходу Perseverance. Американский вертолет за уже смог совершить 67 вылетов на Марсе.

Если же этот аппарат полетит на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3", то он не будет первым вертолетом на Красной планете. С 2021 года на Марсе уже летает вертолет Ingenuity от NASA, который помогает изучать планету марсоходу Perseverance. Американский вертолет за уже смог совершить 67 вылетов на Марсе

Что касается миссии "Тяньвэнь-3", то Китай планирует отправить к Марсу орбитальный аппарат, который заберет и доставит образцы на Землю, а также посадочный модуль, который вместе с вертолетом будет заниматься сбором образцов, чтобы отправить их на орбиту.

Как уже писал Фокус, если Китаю удастся отправить свою миссию на Марс в 2028 году, то образцы будут доставлены на Землю уже в 2031 году. Таким образом КНР может опередить в этом плане NASA, ведь американцы собираются получить образцы породы с Марса примерно в 2033 году.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA собрал очень важный образец горной породы на Марсе, ведь ученые считают, что он имеет самый молодой возраст среди всех, собранных ранее на планете.