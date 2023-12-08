"Опаленные солнцем монстры": найден новый ядовитый вид с 8 ногами и зазубренными клешнями (фото)

Исследователям удалось обнаружить в калифорнийской пустыне совершенно новый вид ядовитых существ весьма странной формы и цвета.

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Наша планета огромна и стала домом для множества удивительных видов: некоторые из них прячутся в самых глубоких частях океана, другие в самых отдаленных местах на суше, а некоторые выбирают в качестве среды обитания раскаленную пустыню. Именно в калифорнийской пустыне ученым удалось обнаружить совершенно новый ядовитый вид, пишет Daily Mail.

Удивительное существо размером около 5,3 сантиметров было впервые сфотографировано среди промышленного мусора в сотнях километров огромной калифорнийской пустыни к северо-западу от Лос-Анджелеса. Удивительным кажется то, что этим существам удалось освоиться в пустынных пустошах и адаптироваться в суровых и токсичных условиях добычи нефти и химически интенсивного сельского хозяйства в пустыне Сан-Хоакин.

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Новый вид был назван "скорпион бассейна Тулар" (Paruroctonus tulare) в честь места, где был найден. По словам стажера-исследователя из Калифорнийской академии наук, студента-эволюциониста биологии Пракита Джайна, эта находка оказалась чрезвычайно особенной. Отметим, что автор исследования получил наводку от другого исследователя, занимавшегося в этом районе поиском рептилий, ученого весьма заинтересовали и удивили необычные когти существа.

Особи нового вида скорпионов отличаются по цвету Фото: Prakrit Jain/ZooKeys

Ученые собрали образцы и изучили их, они обнаружили, что здешние скорпионы являются одним из нескольких родственных скорпионов, которым удалось приспособиться к специфичным и полу влажным регионам калифорнийской пустыни.

Исследователи заметили, что окрас этого нового вида скорпионов был весьма разнообразным: от светло желтого и коричневого, до более темного оранжевого и коричневого. Ученые также заметили, что представители этого вида обладают мощными зубчатыми клешнями, форма которых различается в зависимости от их пола.

Строение тела скорпиона бассейна Туларе Фото: Prakrit Jain/ZooKeys

По словам Джайна, несмотря на эти различия в цвете все восьминогие скорпионы в действительности отличались лишь "менее 4" однонуклеотидными полиморфизмами. Известно, что этот новый вид ядовитый, однако ученые предполагают, что они не несут угрозы для людей. Один из исследователей даже сравнил укус скорпиона с уколом "иглы кактуса".

Команда также настаивает, что новый вид скорпионов бассейна Туларе должен получить статус вида, находящегося подл угрозой, так как подвергается угрозе со стороны местного сельского хозяйства и процессов, связанных с добычей нафты.

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