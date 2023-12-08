"Обпалені сонцем монстри": знайдено новий отруйний вид із 8 ногами та зазубреними клешнями (фото)

Дослідникам вдалося виявити в каліфорнійській пустелі абсолютно новий вид отруйних істот вельми дивної форми та кольору.

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Наша планета величезна та стала домівкою для безлічі дивовижних видів: деякі з них ховаються в найглибших частинах океану, інші — у найвіддаленіших місцях на суші, а деякі обирають місцем проживання розпечену пустелю. Саме в каліфорнійській пустелі вченим вдалося виявити абсолютно новий отруйний вид, пише Daily Mail.

Дивовижну істоту розміром близько 5,3 сантиметра було вперше сфотографовано серед промислового сміття в сотнях кілометрів величезної каліфорнійської пустелі на північний захід від Лос-Анджелеса. Дивовижним видається те, що цим істотам вдалося освоїтися в пустельних пустках і адаптуватися в суворих і токсичних умовах видобутку нафти й хімічно інтенсивного сільського господарства в пустелі Сан-Хоакін.

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Новий вид був названий "скорпіон басейну Тулар" (Paruroctonus tulare) на честь місця, де його було знайдено. За словами стажиста-дослідника з Каліфорнійської академії наук, студента-еволюціоніста біології Пракіта Джайна, ця знахідка виявилася надзвичайно особливою. Зазначимо, що автор дослідження отримав підказку від іншого дослідника, який займався в цьому районі пошуком рептилій, ученого вельми зацікавили та здивували незвичайні кігті істоти.

Особи нового виду скорпіонів відрізняються за кольором Фото: Prakrit Jain/ZooKeys

Учені зібрали зразки та вивчили їх, вони виявили, що тутешні скорпіони є одним із кількох споріднених скорпіонів, яким вдалося пристосуватися до специфічних і напіввологих регіонів каліфорнійської пустелі.

Дослідники помітили, що забарвлення цього нового виду скорпіонів було вельми різноманітним: від світло-жовтого та коричневого до темнішого помаранчевого та коричневого. Учені також помітили, що представники цього виду мають потужні зубчасті клешні, форма яких різниться залежно від їхньої статі.

Будова тіла скорпіона басейну Туларе Фото: Prakrit Jain/ZooKeys

За словами Джайна, попри ці відмінності в кольорі, всі восьминогі скорпіони насправді відрізнялися лише "менш як 4" однонуклеотидними поліморфізмами. Відомо, що цей новий вид отруйний, проте вчені припускають, що вони не несуть загрози для людей. Один із дослідників навіть порівняв укус скорпіона з уколом "голки кактуса".

Команда також наполягає, що новий вид скорпіонів басейну Туларе має набути статусу виду, що перебуває під загрозою, бо зазнає загрози з боку місцевого сільського господарства та процесів, пов'язаних із видобутком нафти.

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