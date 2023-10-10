Учені виявили новий вид дивовижних морських равликів: до чого тут коктейль "Маргарита" (фото)

Ці крихітні істоти більшу частину свого життя проводять на одному місці та виділяються неймовірно яскравим кольором.

Related video

Флорида-Кіс являє собою ланцюжок тропічних островів, що простягається приблизно за 160 кілометрів від південного узбережжя Флориди. Це місце є домівкою для єдиного живого коралового бар'єрного рифу в континентальній частині США, а також безлічі тварин, яких не зустрічають більше ніде у світі, пише Daily Mail.

Мабуть, це одна з причин, чому дослідникам так подобається вивчати це місце — воно зберігає безліч, ще невідомих науці видів. Цього разу вченим пощастило виявити новий вид — предметом дослідження став крихітний яскраво-жовтий равлик, якого назвали на честь популярного в цьому регіоні коктейлю "Маргарита".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження Рюдігера Білера, вони з командою знаходять морських равликів "особливо крутими", оскільки вони пов'язані зі звичайними равликами, проте коли знаходять відповідне місце, приклеюють свій панцир до субстрату і ніколи більше не рухаються. Панцири цих істот продовжують рости у вигляді неправильної трубки навколо їхнього тіла, а тварини полюють, викладаючи слизову павутину для уловлювання планктону і шматочків детриту. Дослідники вважають, що настільки яскраве забарвлення цих морських равликів допомагає їм відлякувати хижаків.

Доктор Білер також зазначає, що равлики Маргарити надзвичайно малі й настільки добре ховаються, що за всі 40 років досліджень вченим раніше ніколи не доводилося зустрічатися з ними. На щастя, цього разу вчені, мабуть, придивилися уважно, бо змогли виявити цей новий вид.

Команда зазначає, що ці морські равлики належать до того самого сімейства морських равликів, що й інвазивний равлик "Людина-павук", якого вони з колегами описали після корабельної аварії Ванденберга біля Флорида-Кіс у 2017 році.

Характерне цитрусове забарвлення равлика Маргарити може допомогти відлякати хижаків Фото: SWNS

Дослідники натрапили на лимонно-жовтих равликів у Національному морському заповіднику Флорида-Кіс. До речі, раніше подібного равлика лаймового кольору також було знайдено в Белізі. Команда зазначає, що багато равликів насправді поліхромні, тобто всередині одного виду можуть зустрічатися різні кольори. Наприклад, в одній популяції, і навіть в одній крихітній групі, одна особина може бути помаранчевою, тоді як інша — сірою.

За словами доктора Білера, морські равлики, ймовірно, роблять це, щоб збити з пантелику хижаків і не давати їм чіткої мети. Ба більше, деякі з орських равликів і зовсім мають відразливе попереджувальне забарвлення.

Спочатку вчені припустили, що равлик, знайдений раніше в Белізі, і цей новий екземпляр належать до одного виду. Однак потім команда секвенувала їхню ДНК, тоді стало зрозуміло — вони належать до абсолютно різних видів. Учені дійшли висновку, що равлик Маргарита належить до нового роду Cayo, на честь іспанського слова, що означає невеликий низький острів.

Вчені вважають, що яскравий колір равликів є попереджувальним, крім того, в їхньому слизу містяться неприємні метаболіти, які, ймовірно, захищають їх від непрошених гостей і хижаків. Ці равлики мають тенденцію жити на шматочках мертвих коралів, і в міру того, як все більше коралів гине, равлики можуть поширюватися.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільш уразливий клас хребетних, який може загинути.