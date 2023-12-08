Как легко выучить новый язык: ученые считают, помогут несколько жестов

Новое исследование предполагает, что есть эффективный способ освоить новый язык и даже сойти за местного жителя во время разговора.

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Во взрослом возрасте овладеть новым языком может быть достаточно непросто, в особенности, если вы хотите не просто выучить слова, но и пытаетесь звучать аутентично. Однако в новом исследовании ученые, похоже, нашли то, что может в этом помочь, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи полагают, что несколько простых жестов в действительности могут помочь нам не просто овладеть языком, но и научиться говорить как местные жители. Исследователи предполагают, что для этого нам следует использовать жесты руками — они помогают подчеркнуть правильные части слов.

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В особенности этот метод действенный для некоторых языков, например, английского, итальянского и украинского, где есть лексическое ударение — когда определенные слоги в словах произносятся значительно сильнее, чем другие.

В ходе исследования ученые из Нью-Йоркского университета в Шанхае (Китай) отобрали 124 носителя китайского языка в возрасте от 18 до 28 лет. Далее реципиентов попросили посмотреть видео людей, выполняющих движения рук вверх и вниз, синхронизированные с записями английских слова.

Отметим, что все слова, использованные в исследовании, состояли из трех слогов, однако их лексическое ударение различалось: приходилось либо на первый, либо на последний, либо на средний слог.

Далее участников разделили на четыре группы:

те, кто смотрел видео без жестов;

те, кто смотрел видео с жестами над каждым слогом (две группы);

те, кто смотрел видео с ярко выраженным жестом над правильным ударным слогом.

Реципиентов также попросили до и после просмотра видео нажать на кнопку, когда они думали, что к разным словам применяется лексическое ударение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование жестом на правильном слоге помогало участникам определить лексическое напряжение на 10-15% точнее в сравнении с теми, кто не видел жестов.

Таким образом ученые пришли к выводу, что использование жестов в действительности может людям лучше освоить новый язык.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, способен ли человек полностью забыть родной язык.