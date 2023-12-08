Як легко вивчити нову мову: вчені вважають, допоможуть кілька жестів

Нове дослідження припускає, що є ефективний спосіб освоїти нову мову і навіть зійти за місцевого жителя під час розмови.

Related video

У дорослому віці опанувати нову мову може бути досить непросто, особливо, якщо ви хочете не просто вивчити слова, а й намагаєтеся звучати автентично. Однак у новому дослідженні вчені, схоже, знайшли те, що може в цьому допомогти, пише Daily Mail.

Тепер дослідники вважають, що кілька простих жестів насправді можуть допомогти нам не просто опанувати мову, а й навчитися говорити як місцеві жителі. Дослідники припускають, що для цього нам слід використовувати жести руками — вони допомагають підкреслити правильні частини слів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Особливо цей метод дієвий для деяких мов, наприклад, англійської, італійської та української, де є лексичний наголос — коли певні склади в словах вимовляються значно сильніше, ніж інші.

Під час дослідження вчені з Нью-Йоркського університету в Шанхаї (Китай) відібрали 124 носії китайської мови віком від 18 до 28 років. Далі реципієнтів попросили подивитися відео людей, які виконують рухи рук вгору і вниз, синхронізовані із записами англійських слів.

Зазначимо, що всі слова, використані в дослідженні, складалися з трьох складів, проте їхній лексичний наголос різнився: припадав або на перший, або на останній, або на середній склад.

Далі учасників розділили на чотири групи:

ті, хто дивився відео без жестів;

ті, хто дивився відео з жестами над кожним складом (дві групи);

ті, хто дивився відео з яскраво вираженим жестом над правильним ударним складом.

Реципієнтів також попросили до і після перегляду відео натиснути на кнопку, коли вони думали, що до різних слів застосовується лексичний наголос. Результати дослідження свідчать про те, що використання жестом на правильному складі допомагало учасникам визначити лексичний наголос на 10-15% точніше порівняно з тими, хто не бачив жестів.

Таким чином науковці дійшли висновку, що використання жестів насправді може людям краще освоїти нову мову.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи здатна людина повністю забути рідну мову.