Порожня голова. Учені розповіли, чи здатна людина повністю забути рідну мову

Що таке мовне виснаження, чому воно настає і чи можна його зупинити або повернути назад, щоб не втратити навички спілкування рідною мовою.

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Більшості людей вивчення іноземних мов у школі, на жаль, не дає змоги досягти справжньої швидкості, а тому не дивно, що з часом ми можемо втрачати навички, якщо не будемо постійно практикуватися. Однак, як щодо рідної мови? Чи справді ми здатні забути і її, пише IFLScience.

Якщо коротко — це можливо, але частково. Навряд чи ми повністю забудемо все, що знали, проте ми здатні втратити більшу частину словникового запасу та граматики внаслідок природного процесу, також відомого, як мовне виснаження. Одним із провідних фахівців у цій царині вважається професор Моніка Шмід, лінгвіст із Йоркського університету у Великій Британії.

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Сама професорка є носієм німецької мови та на своєму вебсайті описує власний досвід втрати рідної мови. За словами дослідниці, основними "симптомами" мовного виснаження вважаються:

забування певних слів;

використання дивних виразів;

неправильне складання слів;

нерішучість під час розмови.

Професор Шмід зазначає, вивчаючи нові мови, люди, як правило, проводять багато часу розмовляючи ними, внаслідок чого можуть почати зазнавати труднощів із рідною. Утім, попри те, що це може бути вельми неприємно, за словами лінгвіста, мало вірогідно, щоб доросла людина вмить повністю забути мову, якою колись вільно розмовляв.

При цьому з маленькими дітьми справи йдуть інакше. Одне дослідження показало, що російська дівчинка, яку всиновила американська сім'я в ранньому дитинстві, швидко почала забувати словниковий запас російською мовою, оскільки вивчала ті самі слова англійською.

Люди — одні з єдиних ссавців, здатних до справжнього вокального навчання. Дослідники вважають, подібно до співочих птахів, люди мають аналогічну систему навчання вокалу, яка активна у немовлят і дітей, коли вони тільки вчаться говорити. Але під час вивчення мов у більш пізньому віці баланс між двома ланцюгами мозку зміщується, а схема навчання вокалу фактично відключається на набагато більш ранній стадії. Простими словами, нам уже не вдасться відновити ті самі процеси, які ми використовували, щоб навчитися говорити вперше.

За словами професора Шмід, приблизно до 12 років наша рідна мова "кристалізується", в цей час ми здатні забувати слова і цілі фрази, які більше не використовуємо, проте забути мову в цілому — просто неможливо.

Досліджень з вивчення мовного виснаження вкрай мало, а тому вченим недостатньо відомо про те, як ми забуваємо мови. Водночас професор Шмід зазначає, що існує кілька дієвих способів, які допоможуть зупинити або повернути назад виснаження мови.

Учені вважають, що час, проведений за спілкуванням з людьми рідною мовою, дасть змогу запобігти забуванню мови. Шмід радить практикуватися якомога більше. Ще одним дієвим способом вважається поїздка в рідну країну, якщо ви живете за її межами. Передбачається, що це дасть змогу пробудити навички.

Раніше Фокус писав про найстарішу "живу" мову: стародавні люди використовували її десятки тисяч років тому.