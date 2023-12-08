Кто живет на дне океана: морской гад, похожий на фекалии, поможет побороть рак

Исследователи обнаружили разновидность морского огурца, которая содержит уникальные химические вещества.

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Морской огурец, внешний вид которого напоминает фекалии, может помочь победить рак печени, пишет DailyMail.

Исследователи из Университета Филиппин выяснили, что в определенном виде морских огурцов содержится соединения, которые в лабораторных условиях смогли уничтожить клетки рака печени человека. Обнаруженные химические вещества также могут способствовать роту нейритов – маленьких отростков нейронов, которые играют ключевую роль во время восстановления после травм головного и спинного мозга.

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Прежде чем данные соединения можно будет превратить в лекарство, ученым будет необходимо протестировать их на животных и извлеченных раковых тканях человека.

В рамках нового исследования ученые измельчили образцы стенок тела и внутренних органов трепанга.

У трепангов нет конечностей, голов или лиц, так что с первого взгляда сложно определить, где у них располагается рот и анус. Известно, что морские огурцы могут выбрасывать собственные кишки в качестве защитного механизма, а некоторые из них даже пьют воду через задний проход.

У этих странных существ был обнаружен целый ряд молекул, которые оказались пригодными для биомедицинских исследований. Особое внимание было обращено на набор липидных или жировых молекул, которые называются цереброзиды.

Эти молекулы могут быть строительным материалом для сфинголипидов – другого типа липидов. Именно они обладают некоторыми противораковыми свойствами. В лабораторных исследованиях сфинголипиды убивали раковые клетки печени и восстанавливали отростки нейронов.

Многие годы морские огурцы употребляются в пищу в Восточной и Юго-Восточной Азии, как из-за своих вкусовых качеств, так и пользы для здоровья.

Но существует более 1700 известных видов морских огурцов, и лишь немногие исследования изучали их свойства. Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, могут ли найденные химические вещества убивать раковые клетки или стимулировать рост нейритов у людей.

Напомним, ученые полагают, что морские огурцы могут предотвращать диабет 2 типа. Последнее исследование показывает, что уникальные свойства морского огурца могут подавлять развитие диабета 2 типа, а также уменьшать риск осложнений.