Хто живе на дні океану: морський гад, схожий на фекалії, допоможе побороти рак

Дослідники виявили різновид морського огірка, який містить унікальні хімічні речовини.

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Морський огірок, зовнішній вигляд якого нагадує фекалії, може допомогти перемогти рак печінки, пише DailyMail.

Дослідники з Університету Філіппін з'ясували, що в певному виді морських огірків містяться сполуки, які в лабораторних умовах змогли знищити клітини раку печінки людини. Виявлені хімічні речовини також можуть сприяти росту нейритів — маленьких відростків нейронів, що відіграють ключову роль під час відновлення після травм головного та спинного мозку.

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Перш ніж ці сполуки можна буде перетворити на ліки, вченим буде необхідно протестувати їх на тваринах і витягнутих ракових тканинах людини.

У межах нового дослідження вчені подрібнили зразки стінок тіла та внутрішніх органів трепанга.

У трепангів немає кінцівок, голів або облич, тож із першого погляду складно визначити, де в них розташовується рот і анус. Відомо, що морські огірки можуть викидати власні кишки як захисний механізм, а деякі з них навіть п'ють воду через задній прохід.

У цих дивних істот було виявлено цілу низку молекул, які виявилися придатними для біомедичних досліджень. Особливу увагу було звернено на набір ліпідних або жирових молекул, які називаються цереброзиди.

Ці молекули можуть бути будівельним матеріалом для сфінголіпідів — іншого типу ліпідів. Саме вони мають деякі протиракові властивості. У лабораторних дослідженнях сфінголіпіди вбивали ракові клітини печінки та відновлювали відростки нейронів.

Багато років морські огірки вживають у їжу в Східній і Південно-Східній Азії як через їхні смакові якості, так і користь для здоров'я.

Але існує понад 1700 відомих видів морських огірків, і лише деякі дослідження вивчали їхні властивості. Необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи можуть знайдені хімічні речовини вбивати ракові клітини або стимулювати ріст нейритів у людей.

Нагадаємо, вчені вважають, що морські огірки можуть запобігати діабету 2 типу. Останнє дослідження показує, що унікальні властивості морського огірка можуть пригнічувати розвиток діабету 2 типу, а також зменшувати ризик ускладнень.