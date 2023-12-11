Внутренний сенсор. Почему мы "чувствуем кожей", когда кто-то смотрит на нас со спины

Наука до сих пор не может объяснить этот феномен, однако биолог утверждает, что у него есть гипотеза о том, как это работает.

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Более 80% женщин и почти три четверти мужчин, опрошенных в Великобритании, США и Скандинавии, говорят, что чувствовали на себе взгляд, а когда оборачивались, действительно обнаруживали, что кто-то на них смотрел, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что с конца 1980-х годов было проведено множество исследований, доказавших, что это ощущение реально и его даже можно воспроизвести в лабораторных условиях, некоторые ученые все еще считают его "паранормальным", а потому оно игнорируется или высмеивается.

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Так или иначе, а наука не может объяснить, почему мы буквально "чувствуем кожей", когда на нас смотрят. Однако у биолога и автора более сотни статей в научных журналах, доктора Руперта Шелдрейка есть несколько теорий на этот счет. По мнению исследователя, понимание этого феномена в действительности может помочь ученым раскрыть удивительные основные секреты работы человеческого мозга.

Основной загадкой остается то, как мы узнаем о том, что на нас кто-то смотрит, какое чувство нас предупреждает? Наука не может дать однозначного ответа, однако Шелдрейк посвятил изучению этой темы последние два десятилетия, анализируя различные эксперименты и тематические исследования. В результате ученому удалось определить один аспект, который в перспективе может помочь разгадать эту тайну.

По словам Шелдрейка он обнаружил то, о чем ранее никто не задумывался — ощущение наблюдения всегда является "направленным". То есть, вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас и ощущаете, где находится наблюдатель — за спиной, сбоку или сверху. Таким образом биолог предполагает, что взгляд похож на звук: как только человек осознает его, он также понимает, откуда он исходит.

Известно, что звук волнами распространяется по воздуху и воспринимается человеческим мозгом через уши. Ученый предполагает, что какая-то часть нашего тела вызывает ощущение наблюдения. По мнению Шелдрейка, первой и наиболее очевидной является идея о том, что человеческая кожа является сенсором.

Биолог продолжи свои исследования и пришел к выводу, что этот феномен каким-то образом связан со слабым электромагнитным полем вокруг наших тел. Известно, что наше тело, особенности мозг, генерируют электричество. Именно так работает ЭКГ или электроэнцефалограф: электроды на черепе улавливают электрическое поле, создаваемое активностью мозга. В результате ведущая теория Шелдрейка заключается в том, что наше собственное электромагнитное поле регистрирует возмущения, когда на нас кто-то смотрит. Предполагается, что этот процесс происходит на подсознательном и бессознательном уровне, однако "биополе" способно его уловить.

Таким образом ученый пришел к выводу, что этот феномен, когда мы ощущаем, что на нас то-то смотрит, можно объяснить с помощью двух теорий: биополевой и экстрамиссивной теории зрения. Фактически обе они дополняют друг друга и могут стать началом объяснения. Впрочем, Шелдрейк признает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы окончательно расставить все точки над "і".

Биолог также провел эксперимент с гусями и обнаружил, что этот феномен присутствует не только у людей, но и у животных. В результате он пришел к выводу, что такая способность могла развиться по одной из двух причин. Во-первых, самооборона — если кто-то наблюдает за вами, вы можете себя защитить, во-вторых, сексуальный — полезно знать, что потенциальный партнер заинтересовался вами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, о чем свидетельствует зрительный контакт.