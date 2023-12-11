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Технологии и наука

Архитектурная капсула времени: как пещерные храмы и десятки фресок выстояли противостояние веков (фото)

История пещер Кизил, Буддийские храмы Шелкового пути, Культурный обмен на Шелковом пути, Сохранение исторических фресок, Древнекитайская пещерная архитектура, Художественное влияние династии Тан, археология, история
Фото: Википедия | Эти пещеры, которые часто называют пещерами Тысячи Будд, состоят из сети буддийских храмов, созданных между третьим и восьмым веками до нашей эры

Сейчас известно о 236 пещерных храмах (135 из которых все еще находятся в хорошем состоянии), высеченных в скалах, простирающихся с востока на запад, на 2 километра в длину.

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Глубоко в отдаленных ландшафтах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая лежит великолепная сокровищница древней истории и духовности — пещеры Кизил. Эти пещеры, высеченные в скалах Пламенных гор вдоль северного Шелкового пути, стали захватывающим перекрестком культуры и религии, предлагая заглянуть в древнейшие встречи Китая с буддизмом, пишет IFLScience.

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Шелковый путь, известный своими торговыми путями, был больше, чем просто путь для купцов. он служил каналом для обмена мнениями и верованиями. Шелковый путь способствовал распространению ислама арабскими торговцами на Ближнем Востоке, и так же он принес буддизм и его искусство из Индии в Китай примерно в первом веке нашей эры во времена династии Восточная Хань.

В Синьцзяне, где древние тохарские правители благосклонно относились к буддизму, построили много храмов для последователей. Среди них были и пещеры Кизил.

Эти пещеры, которые часто называют пещерами Тысячи Будд, состоят из сети буддийских храмов, созданных между третьим и восьмым веками до нашей эры.

Сейчас известно о 236 пещерных храмах (135 из которых все еще находятся в хорошем состоянии), высеченных в скалах, простирающихся с востока на запад, на 2 километра в длину.

Эти пещеры демонстрируют разнообразие архитектурных форм, на которые повлияли разные культуры. Ранние пещеры имеют индийские и центральноазиатские элементы дизайна, в то время как более поздние сооружения демонстрируют более выразительные китайские влияния. Внутри вы найдете молитвенные залы, залы для собраний, коридоры и комнаты для медитации, каждая из которых украшена сложными рисунками, фресками и скульптурами.

Хотя время разрушило много скульптур, фрески сохранились, фиксируя различные сюжеты, такие как жизнь Будды, истории из Джатаки и небесные фигуры из буддийских верований. Помимо религиозных сюжетов, на них изображены моменты повседневной жизни: сцены земледелия, охоты, верховой езды и даже музыкальных выступлений, создающие яркую картину исторического бытия.

История пещер Кизил, Буддийские храмы Шелкового пути, Культурный обмен на Шелковом пути, Сохранение исторических фресок, Древнекитайская пещерная архитектура, Художественное влияние династии Тан, археология, история Fullscreen
Одна из фресок в пещере
Фото: Public Domain

Настенные росписи в пещерах делятся на три периода. Ранние пещеры имеют "индоиранский стиль I", который характеризуется росписями тон в тон с использованием земляных оттенков, таких как коричневый, оранжевый и зеленый, что отражает сочетание индийских и иранских художественных влияний.

Впоследствии появляется "индо-иранский стиль II", отличающийся яркими цветами, смелыми мазками и характерным лазурно-голубым цветом, происходящим из Афганистана. Эти фрески перекликаются с влияниями Ирана, Индии и Центральной Азии.

Наконец, в двух пещерах появляется "уйгурско-китайский стиль", демонстрирующий очевидные китайские влияния времен династии Тан, знаменуя собой отчетливый сдвиг в художественном выражении.

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Несмотря на свое историческое значение, многие пещеры подверглись разрушениям на протяжении веков. Некоторые из них повредили вандалы. Более того, в начале XX века немецкие археологи контрабандой вывезли значительную часть фресок и переправили их в Берлин, что повлияло на оригинальное величие пещер.

Эти древние чудеса также борются с природными стихиями в суровой пустынной среде, что угрожает их сохранению. Однако ученые и защитники природы активно работают вместе, чтобы сохранить эти пещеры, стремясь как защитить их, так и дать возможность посетителям увидеть это бесценное культурное наследие собственными глазами.

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