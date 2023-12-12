Связан с Юлием Цезарем. В Италии обнаружен утраченный древнеримский город спустя 1500 лет (фото)

Город Interamna Lirenas был процветающим торговым центром и представляет собой утраченную реликвию эпохи Древнего Рима.

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Ученые из Кембриджского университета завершили раскопки, которые продолжались 13 лет. В результате они обнаружили заброшенный 1500 лет назад древнеримский город Interamna Lirenas, расположенный в Центральной Италии. На пике своего развития в этом городе проживало 2000 человек и ученым удалось обнаружить много уникальных построек, пишет Daily Mail.

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По слова археологов Interamna Lirenas был большим древнеримским городом с жилыми домами, храмом, банями и крытым театром. Это был процветающий торговый центр, который располагался на месте, где проходили важные торговые пути в Рим.

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Город был основан в 312 году до н.э., в эпоху Римской республики, которая предшествовала эпохе Римской империи. Город получил покровительство римского полководца Юлия Цезаря в 46 году до н. э. во время гражданских войн, за два года до того, как его убили, что и привело к образованию Римской империи в 27 году до н. э.

Город был основан в 312 году до н.э., в эпоху Римской республики, которая предшествовала эпохе Римской империи Фото: Daily Mail

Но примерно через 100 лет после того, как Западная Римская империя прекратила свое существование, то есть в 6 веке н.э. город оставили его жители. Признаков стихийных бедствий ученые не обнаружили и ученые считают, что жители оставили город из-за угрозы вторжения лангобардов, которые завоевали северную часть Италии.

До сих пор не ясно, как город мог противостоять упадку Римской империи в течение длительного времени, хотя, по слова мученых, в последние 200 лет до того, как он был заброшен, город постепенно уменьшался в размерах.

Признаков стихийных бедствий ученые не обнаружили и ученые считают, что жители оставили город из-за угрозы вторжения лангобардов, которые завоевали северную часть Италии Фото: Daily Mail

Археологи обнаружили на месте раскопок много уникальных зданий, от которых остался лишь фундамент. Среди них выделяется крытый театр, построенный из мрамора, размером 45 на 25 метров, где могли одновременно разместиться до 1500 человек.

Археологи обнаружили на месте раскопок много уникальных зданий, от которых остался лишь фундамент. Среди них выделяется крытый театр, построенный из мрамора, размером 45 на 25 метров, где могли одновременно разместиться до 1500 человек. Реконструкция Фото: Daily Mail

По словам ученых, крытые театры являются редким явлением в Италии эпохи Древнего Рима. В основном тогда строили открытые театры. Но эта постройка скорее всего была призвана показать богатство и статус города. Рядом с театром находилось общественное здание под названием базилика, которое обычно использовалось в правительственных или юридических целях.

В городе также было три банных комплекса, самый крупных из которых имел большой бассейн, окруженный своего рода сложной верандой. Как и в некоторых других древнеримских городах, например, в Помпеях, в Interamna Lirenas не было определенного зонирования или разделения по социальному статусу, а потому город был плотно застроен домами разного размера.

План города Interamna Lirenas Фото: Daily Mail

Из обнаруженных на месте раскопок домов, 190 были относительно небольшими и имели площадь меньше, чем 500 кв.м, 25 домов имели размер от 500 до 900 кв.м. и только 5 домов были большего размера. Ученые также обнаружили 19 зданий, которые могли быть крытым рынком, зданиями торговцев и ремесленников, а также складами.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили самый древний римский форум в Испании, на месте неизвестного города без названия. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть неуловимая Кастра Аэлия, которая изначально функционировала как второстепенный римский лагерь.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили в Монголии самое древнее рамное седло, которому 1600 лет. Считается, что такие седла произвели революцию в верховой езде, что позволило всадникам лучше себя чувствовать на коне.