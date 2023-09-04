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Технологии и наука

Археологи обнаружили самый древний римский форум в Испании, на месте неизвестного города без названия

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Фото: University of Zaragoza | Археологические работы на месте La Cabañeta

Некоторые эксперты предполагают, что это может быть неуловимая Кастра Аэлия, которая изначально функционировала как второстепенный римский лагерь, а после поражения кельтов в Нумансии превратилась в оживленный город с грандиозным форумом.

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Ранее ученые рассказывали как удалось построить древнеримские акведуки, которыми в древности транспортировали воду на значительные расстояния. А недавно, археологи обнаружили древнеримский форум в Ла Кабанета на северо-востоке Испании. Эту находку сделали во время раскопок под руководством Сарагосского университета, пишет Arkeonews.

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К сожалению, существование города было коротким, поскольку свидетельства убедительно указывают на его уничтожение во время бурных Серторианских войн, которые бушевали в начале I века до н. э. Эти войны развернулись в Испании между 82 и 72 годами до н. э., столкнув две враждебные римские фракции — популяров во главе с Квинтом Серторием и оптиматов под руководством Квинта Цецилия Метелла и Гнея Помпея Великого.

Унисар Борха Диас, содиректор недавних раскопок в Университете Сарагосы, Испания, выделил значение этого события, заявив: "Ла Кабанета стала одним из ключевых мест для познания римского присутствия в глубине Пиренейского полуострова в этот период".

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К сожалению, существование города было коротким, поскольку свидетельства убедительно указывают на его уничтожение во время бурных Серторианских войн
Фото: University of Zaragoza

Диас продолжает дальше, описывая город как упорядоченную сетку, построенную с помощью ортогональной городской планировки. Открытие многочисленных латинских надписей на керамике свидетельствует о том, что население владело как письмом, так и разговорной латынью.

Основная функция города, вероятно, заключалась в том, что он служил узловым пунктом для получения и перераспределения товаров, перевозимых по реке. Очевидно, около 70 г. н. э., всего через шесть-семь десятилетий после основания, город подвергся разрушениям. Об этом свидетельствуют значительные пожары и большое количество археологических артефактов, оставленных его жителями. Не исключена перспектива обнаружения человеческих останков.

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Римская надпись на брусчатке, сообщающая о ремонтных работах по заказу купеческой ассоциации
Фото: University of Zaragoza

В этом году раскопки были сосредоточены на центральном секторе участка, что позволило открыть широкую площадь. Эта площадь граничит с рядом помещений, которые потенциально служили для коммерческой деятельности. В пределах этой центральной части расположен форум — большая площадь с портиком и прилегающими помещениями, вероятно, предназначенными для коммерческого использования.

По мнению Диаса, он имел бы монументальный вид. Исследователь выделил исключительную важность этой находки не только из-за ее масштаба и архитектурной сложности, но и потому, что она является древнейшей общественной площадью, обнаруженной в глубине Пиренейского полуострова. Ее открытие обещает в корне изменить наши представления о начальном распространении римских архитектурных образцов в Испании.

Как предполагает Борха Диас, город Ла Кабанета мог функционировать прежде всего как входной и распределительный центр для товаров, перевозившихся по реке.

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Специальная декоративная черепица под названием "антефикс" из La Cabañeta
Фото: University of Zaragoza

Диас указал на уникальность этого места, заявив: "Мы находимся на очень старом месте. Существование подобных монументальных комплексов такого возраста не является распространенным явлением — даже в Италии, где немного городов, что дают такой четкий образ римского урбанизма II в. до н. э. Это дает нам ценную картину становления модели форума на площади, которая в конечном итоге будет стандартизирована "в более поздние периоды.

Несмотря на предположения, связывающие его с историческим поселением Кастра Аэлия, название этого древнеримского города остается окутанным неизвестностью.

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