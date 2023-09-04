Археологи виявили найдавніший римський форум в Іспанії, на місці невідомого міста без назви (фото)

Деякі експерти припускають, що це може бути невловима Кастра Аелія, яка спочатку функціонувала як другорядний римський табір, а після поразки кельтів у Нумансії перетворилася на жваве місто з грандіозним форумом.

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Раніше вчені розповідали як вдалося побудувати давньоримські акведуки, якими в давнину транспортували воду на значні відстані. А нещодавно, археологи виявили давньоримський форум в Ла Кабанєта на північному сході Іспанії. Цю знахідку зробили під час розкопок під керівництвом Сарагоського університету, пише Arkeonews.

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На жаль, існування міста було коротким, оскільки свідчення переконливо вказують на його знищення під час бурхливих Серторіанських війн, які вирували на початку І століття до н. е. Ці війни розгорнулися в Іспанії між 82 і 72 роками до н. е., зіштовхнувши дві ворожі римські фракції — популярів на чолі з Квінтом Серторієм та оптиматів під проводом Квінта Цецилія Метелла і Гнея Помпея Великого.

Унісар Борха Діас, співдиректор нещодавніх розкопок в Університеті Сарагоси, Іспанія, виділив значення цієї події, заявивши: "Ла Кабанєта стала одним із ключових місць для пізнання римської присутності в глибині Піренейського півострова в цей період".

На жаль, існування міста було коротким, оскільки свідчення переконливо вказують на його знищення під час бурхливих Серторіанських війн Фото: University of Zaragoza

Діас продовжує далі, описуючи місто як впорядковану сітку, побудовану за допомогою ортогонального міського планування. Відкриття численних латинських написів на кераміці свідчить про те, що населення володіло як письмом, так і розмовною латиною.

Основна функція міста, ймовірно, полягала в тому, що воно слугувало вузловим пунктом для отримання та перерозподілу товарів, що перевозилися річкою. Очевидно, близько 70 р. н. е., лише через шість-сім десятиліть після заснування, місто зазнало руйнувань. Про це свідчать значні пожежі та велика кількість археологічних артефактів, залишених його мешканцями. Не виключена перспектива виявлення людських останків.

Римський напис на бруківці, що повідомляє про ремонтні роботи на замовлення купецької асоціації Фото: University of Zaragoza

Цього року розкопки були зосереджені на центральному секторі ділянки, що дозволило відкрити широку площу. Ця площа межує з низкою приміщень, які потенційно слугували для комерційної діяльності. В межах цієї центральної частини розташований форум — велика площа з портиком і прилеглими приміщеннями, ймовірно, призначеними для комерційного використання.

На думку Діаса, він мав би монументальний вигляд. Дослідник виділив виняткову важливість цієї знахідки не лише через її масштаб та архітектурну складність, але й тому, що вона є найдавнішою громадською площею, виявленою в глибині Піренейського півострова. Її відкриття обіцяє докорінно змінити наші уявлення про початкове поширення римських архітектурних зразків в Іспанії.

Як припускає Борха Діас, місто Ла Кабанєта могло функціонувати насамперед як вхідний і розподільчий центр для товарів, що перевозилися річкою.

Спеціальна декоративна черепиця під назвою "антефікс" з La Cabañeta Фото: University of Zaragoza

Діас вказав на унікальність цього місця, заявивши: "Ми знаходимося на дуже старому місці. Існування подібних монументальних комплексів такого віку не є поширеним явищем — навіть в Італії, де небагато міст, які дають такий чіткий образ римського урбанізму ІІ ст. до н. е. Це дає нам цінну картину становлення моделі форуму на площі, яка в кінцевому підсумку буде стандартизована" в пізніші періоди.

Попри припущення, що пов'язують його з історичним поселенням Кастра Аелія, назва цього давньоримського міста залишається оповитою невідомістю.

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