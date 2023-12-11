В гробнице в Монголии обнаружили самое старое в мире революционное седло: ему 1600 лет (фото)

Обнаруженный артефакт является одним из самых ранних примеров рамного седла.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Antiquity, считают, что обнаруженное в гробнице в Монголии рамное седло, которое хорошо сохранилось, является самым старым среди себе подобных, пишет Live Science.

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Примерно 4 тысячи лет назад жители Западной и Центральной Азии впервые приручили современных лошадей. Кочевники использовали их для поддержания своего образа жизни, который предусматривал постоянные перемещения. Но всадники тогда не использовали седло, а удерживали лошадь ногами и держались за ее гриву. Через несколько столетий кочевники придумали уздечку и удила и примерно 3 тысячи лет начали использовать мягкую подкладку в виде седла. Но жесткие рамные седла со стременами изобрели гораздо позже, но прямых доказательств того, когда это произошло, почти не сохранилось в суровом степном климате Азии.

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Еще 8 лет назад монгольские археологи получили информацию от местной полиции о том, что были обнаружены артефакты из разграбленной древней гробницы, находившейся в пещере на западе Монголии. Тогда археологи получил для изучения деревянное рамное седло, окрашенное в черный и красный цвет, к которому были прикреплены кожаные ремни, останки лошади и всадника с луком и стрелами.

Останки древнего коня и его снаряжения Фото: Live Science

Авторы нового исследования провели анализ артефактов и выяснили, что они относятся примерно к 420 году нашей эры. Исходя из этого, обнаруженное деревянное рамное седло является самым старым в мире среди себе подобных. Анализ ДНК костей позволил определить, что это был мужчина, а животное также было мужского пола. Но конь, как показало исследование, сильно пострадал от процесса его приручения. Ученые обнаружили много травм на черепе, в том числе повреждения зубов из-за использования снаряжения для езды.

Деревянное рамное седло (вверху слева) и реконструкция коня и его снаряжения Фото: Live Science

По словам ученых, этот исследование позволяет предположить, что жители степей Азии сыграли ключевую роль в развитии и распространении рамного седла и стремени в других регионах планеты. Создание жесткого рамного седла стало переломным моментом для верховой езды, что позволяло всадникам делать то, чего они не могли делать раньше сидя верхом на лошади. Рамное седло позволяло поддерживать стремена и таким образом всадники становились более устойчивыми и могли лучше стрелять из лука или использовать другое оружие во время войны.

Ученые считают, что жители степей Азии были первыми, кто начал использовать рамное седло и стремена и это оказало огромное влияние на способ ведения войны в Средние века.

Но ученые собираются продолжить свои исследования, особенно в районах Восточной Азии, чтобы выяснить, были рамные седла изобретены в восточных степях.

Как уже писал Фокус, в Турции нашли уникальную статую и это единственное аутентичное произведение эллинистической эпохи. Турецкие археологи обнаружили древнюю статую эллинистического периода в Стратоникее.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили самые старые укрепленные поселения на Земле. Они были построены охотниками-собирателями еще 8 тысяч лет назад.