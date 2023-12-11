У гробниці в Монголії виявили найстаріше у світі революційне сідло: йому 1600 років (фото)

Виявлений артефакт є одним із найбільш ранніх прикладів рамного сідла.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Antiquity, вважають, що виявлене в гробниці в Монголії рамне сідло, яке добре збереглося, є найстарішим серед подібних собі, пише Live Science.

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Приблизно 4 тисячі років тому жителі Західної та Центральної Азії вперше приручили сучасних коней. Кочівники використовували їх для підтримання свого способу життя, який передбачав постійні переміщення. Але вершники тоді не використовували сідло, а утримували коня ногами і трималися за його гриву. Через кілька століть кочівники вигадали вуздечку і вудила і приблизно 3 тисячі років почали використовувати м'яку підкладку у вигляді сідла. Але жорсткі рамні сідла зі стременами винайшли набагато пізніше, але прямих доказів того, коли це сталося, майже не збереглося в суворому степовому кліматі Азії.

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Ще 8 років тому монгольські археологи отримали інформацію від місцевої поліції про те, що було виявлено артефакти з пограбованої стародавньої гробниці, що була в печері на заході Монголії. Тоді археологи дістали для вивчення дерев'яне рамне сідло, пофарбоване в чорний і червоний колір, до якого були прикріплені шкіряні ремені, рештки коня і вершника з луком і стрілами.

Останки стародавнього коня та його спорядження Фото: Live Science

Автори нового дослідження провели аналіз артефактів і з'ясували, що вони належать приблизно до 420 року нашої ери. Виходячи з цього, виявлене дерев'яне рамне сідло є найстарішим у світі серед собі подібних. Аналіз ДНК кісток дозволив визначити, що це був чоловік, а тварина також була чоловічої статі. Але кінь, як показало дослідження, сильно постраждав від процесу його приручення. Вчені виявили багато травм на черепі, зокрема пошкодження зубів через використання спорядження для їзди.

Дерев'яне рамне сідло (вгорі ліворуч) і реконструкція коня та його спорядження Фото: Live Science

За словами вчених, це дослідження дає змогу припустити, що жителі степів Азії зіграли ключову роль у розвитку та поширенні рамного сідла і стремена в інших регіонах планети. Створення жорсткого рамного сідла стало переломним моментом для верхової їзди, що давало змогу вершникам робити те, чого вони не могли робити раніше сидячи верхи на коні. Рамне сідло давало змогу підтримувати стремена, і таким чином вершники ставали стійкішими і могли краще стріляти з лука або використовувати іншу зброю під час війни.

Вчені вважають, що жителі степів Азії були першими, хто почав використовувати рамне сідло і стремена, і це справило величезний вплив на спосіб ведення війни в Середні віки.

Але вчені збираються продовжити свої дослідження, особливо в районах Східної Азії, щоб з'ясувати, чи були рамні сідла винайдені в східних степах.

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