Проклятая ракушка: одно из самых токсичных животных на Земле едва не погубило двух детей

Смертоносный осьминог ужалил подростка, спрятавшись в раковине, и едва не убил еще одного малыша, взявшего в руки раковину.

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Синекольчатые осьминоги представляют собой группу, состоящую из четырех видов: большого синекольчатого осьминога (Hapalochlaena lunulata), южного синекольчатого осьминога (Hapalochlaena maculosa), синекольчатого осьминога (Hapalochlaena fasciata) и обыкновенного синекольчатого осьминога (Hapalochlaena fasciata). Эти осьминоги достаточно маленькие, однако очень ядовитые и смертоносные, пишет Live Science.

18-летний австралиец плавал на пляже недалеко от Перта, когда заметил раковину, которую и подобрал. Увы, эта находка оказалась чрезвычайно опасной — в ней скрывался крохотный неопознанный вид синекольчатого осьминога. Ничего не подозревающий подросток положил раковину в карман и вынес ее на берег, чтобы похвастаться находкой.

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Парень достал раковину и собирался показать ее младшей сестренке, когда заметил, что в ней нечто находится. Подросток тут же выбросил раковину на песок, а затем осмотрел ногу: на теле подростка обнаружили безболезненный укус, а затем Джейкоб Эггингтон почувствовал себя плохо: его доставили в больницу, где врачи около 6 часов оказывали ему помощь. К счастью, врачи считают, что он сможет полностью выздороветь, а злосчастная ракушка так и не попала в руки девочки.

Несмотря на свой миниатюрный размер синекольчатые осьминоги содержат тетродотоксин — мощный нейротоксин, способный парализовать и даже убить человека за считанные минуты. При этом противоядия от него до сих пор неизвестно.

Отметим, что этот мощный нейротоксин также содержится в яде некоторых тритонов, лягушек и рыбах-фугу. Токсин действует, останавливая передачу нервных сигналов мышцам, блокируя каналы ионов натрия. В результате жертва быстро ослабевает, ее мышцы парализованы, в результате это может привести к остановке дыхания.

Исследователи отмечают, что тетродотоксин может начать действовать быстро или парализовать мышцы через несколько часов, а потому после укусов опасность сохраняется в течение от 20 минут до 24 часов. Увы, в данный момент не существует противоядия, а потому все, что могут сделать врачи: предоставить поддерживающую терапию и использовать аппарат искусственной вентиляции легких.

По данным Австралийского института морских наук, сами синекольчатые осьминоги не вырабатывают тетродотоксин, он вырабатывается симбиотическими бактериями, которые обитают в слюнных железах головоногих. Известно, что этот опасный токсин буквально содержится во всех тканях осьминога, а потому смертельную дозу легко получить даже через прикосновение.

Переливающиеся синие кольца осьминогов, выделяемые специальными органами, меняющими цвет, вспыхивают, когда они чувствуют угрозу, предупреждая хищников о токсичности. Впрочем, несмотря на столько опасную защитную реакцию осьминога, сегодня известно только о трех случаях взаимодействия с осьминогом со смертельным исходом.

Ранее Фокус писал о том, что человек и осьминог похожи: ученые обнаружили новую общую особенность.